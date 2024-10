Jesenska preobrazba kože

Čeprav so zunanje temperature še dokaj visoke, že zdaj začnimo pripravljati kožo na hladnejše dneve, zimo. Tudi ta vpliva na naš največji organ, seveda drugače kot poletje, zato moramo prilagoditi nego: zaradi mrzlega zraka, tudi vetra in ogrevanja, se žile zožijo, koža postane bolj suha in celo razpokana, saj izgublja vlago.

Ne pozabimo na vodo: tudi v hladnejšem delu leta je treba dovolj piti.

Poleti ne gre brez kreme z zaščitnim faktorjem, uporabljamo jo še naprej, tudi jeseni in pozimi. Spremeniti pa moramo čiščenje: uporabljamo bogato olje ali mleko za odstranjevanje ličil. Občasno je treba narediti piling, s katerim bomo odstranili odmrle celice in očistili pore, koža nam bo hvaležna in bo bolj sijoča. Preprosto in hitro si ga zmešamo doma: žličko sladkorja zmešamo z malo oljčnega olja, s krožnimi gibi vmasiramo v očiščeno kožo obraza in speremo z mlačno vodo. Če imamo že sicer suho kožo, si piling privoščimo dvakrat na mesec, tisti z bolj mastno pa si ga lahko omislijo vsak teden. Potem lahko nanesemo masko: tudi to naredimo sami doma, denimo iz avokada, ki ga zmečkamo in mu dodamo malo medu in oljčnega olja, tako bomo spodbudili cirkulacijo in kožo obenem nahranili. Pustimo delovati 20 minut, preden masko z mlačno vodo speremo, pa kožo še malce pomasiramo.

Bogata in mastna

Tudi izbira kreme je pomembna: naj bo bogatejša, bolj mastna, vlažilna in hranilna. Pri ohranjanju vlage v koži si pomagamo z oljem, denimo arganovim, mandljevim ali jojobinim, ki ga lahko uporabljano samostojno ali kot dodatek h kremam. Uporabljamo lahko serum z vitaminom C. Ognjičevo mazilo ali krema pomaga blažiti iritacije, pomirja suho in razpokano kožo. Posebno smo pozorni na področje okoli oči, ki je nežno, zanj uporabimo posebno kremo, lahko pa tudi že omenjeno olje.

Imenitna je maska iz avokada in medu. FOTO: Mofles/Getty Images

Nikakor ne moremo mimo prehrane: živila naj bodo bogata z vitamini in antioksidanti, ki so zelo pomembni za zdravje kože. Vitamin E je v semenih in oreških, pomaga ohranjati vlažnost in ohranjati naravnega lipidnega sloja, vitamin C, ki je med drugim v citrusih, pomaga spodbujati proizvodnjo kolagena in ohranja kožo elastično, vitamin A bo pomagal preprečiti izsuševanje in nastajanje gub. Proti vnetju in suhosti se borimo z omega-3 maščobnimi kislinami, ki so v lanenemu semenu in ribah. Ne pozabimo na vodo: tudi v hladnejšem delu leta je treba dovolj piti, izogibamo se alkoholu in pretirani količini kave.