Simona Šarlah: Z majhnim dejanjem lahko nekomu spremeniš dan ali pa življenje

Učiteljica nemščine, državljanske in domovinske kulture ter etike in filozofije za otroke Simona Šarlah z Osnovne šole Vojnik je učiteljica leta 2024. Tako so odločili glasovi javnosti in strokovne komisije iniciative Učitelj sem! Učiteljica sem! Ob razglasitvi je opomnila: »Na tem skupnem planetu lahko uspešno sobivamo samo s sodelovanjem, spoštovanjem, kulturno komunikacijo, sočutjem, empatijo. Ker sooblikujemo mlade, moramo širiti prave vrednote.«