Setveni koledar – junij 2024

Z dežjem radodarna pomlad je poskrbela, da nam vrtov doslej ni bilo treba pretirano zalivati in da kažejo svežo podobo. Čeprav so z vlago povezane glivične bolezni, ki prizadenejo tudi vrtnice, je videti, da je bilo vreme pri njih naklonjeno dolgemu cvetenju. Ker pa je ena najbolj invazivnih glivičnih nadlog na gredah, krompirjeva plesen (imenovana tudi paradižnikova), marsikje že pokazala svojo žalostno podobo, naj ne bo odveč opozorilo: nikoli, ampak res nikoli ne okopavamo krompirja, ne pobiramo koloradskih hroščev z mokre cime in ne zatrgujemo zalistnikov pri vlažnem paradižniku. Še tri tedne in po kresni noči se bo dan začel krajšati – to pomeni, da bomo začeli na izpraznjene gredice sejati ljubiteljice kratkega dne, kot sta npr. endivija in kapusnice.

