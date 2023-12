Setveni koledar – december 2023

Jesensko vreme in padavine konec novembra so poskrbeli, da naš vrt prvega dela zime ne bo trpel zimske suše. Ta lahko prizadene predvsem zimzelene trajne rastline, če izsušena tla za dolgo časa pomrznejo, saj skozi listne reže še vedno izhlapeva. Tisti, ki bi radi z rastlinami na prostem še kaj postorili, morda celo zasadili kakšno listopadno drevo, boste morali za delo z zemljo počakati, da ne bo pomrznjena in ne razmočena. Po izkušnjah zadnjih let lahko pričakujemo še kakšno otoplitev – a te predvsem trajnim rastlinam, kot so drevesa, katerih vegetacija je bila letos izjemno dolga, ne denejo najbolje.

