Dvomi o zvestobi: 7 stvari, ki jih govorijo prešuštniki

Nezvestobe praviloma ni lahko prav dolgo skrivati. Sum partnerja namreč pripelje do določenih vprašanj, odgovori nanje ali obnašanje ob njih pa prej ali slej razkrijejo nekoga, ki skače čez plot.

Obstajajo fraze, ki jih prešuštniki največkrat uporabljajo, kadar so deležni zanje neprijetnih vprašanj. Sedem sledečih po opozorilih strokovnjakov za zveze in terapevtov razkriva, da ima nekdo najbrž nekaj za bregom.

Paranoičen/paranoična si!

»Tisti, ki partnerju natika rogove, s temi besedami v njem zbuja dvom v njegov razum. Zato ob bojazni, da bo nečedno dejanje razkrito, življenjskemu sopotniku pogosto očita neutemeljene strahove in celo paranojo.

Tako ga na preprost način odvrne od tega, da bi ga še naprej spraševal in na koncu prišel do pravih zaključkov,« opozarja nevropsihologinja Sanam Hafeez.

Tisti, ki natika rogove, z izbranimi besedami zbuja dvom v partnerjev razum. FOTO: Fizkes/Gettyimages

Ne vem, zakaj zaradi tega takšna drama!

Saj veste, kako približno gre: na telefonu ali računalniku mimogrede najdete sporočilo, ki se ne zdi primerno za platonski odnos. In ko o njem povprašate prejemnika, vam ta očita, da pretiravate.

»Očitanje preburnega in preveč čustvenega odziva je še eno orožje, ki ga pogosto uporabljajo tisti, ki varajo,« je prepričana Hafeezova.

Odzivi v smislu: ne vem, zakaj se tako razburjaš, so velikokrat način obrambe, s katero želi prešuštnik partnerja prepričati, da je težava v njegovem pretiranem odzivu in ne v dejanjih, ki so do njega prilepljale.

Zakaj me stalno nadzoruješ?

Zakonska terapevtka Jennifer Kelman pravi, da nekdo, ki vara, partnerja pogosto obtožuje, da ga pretirano nadzoruje in mu ne dopušča osebne svobode.

»Osebe, ki nekaj skrivajo, bi storile vse, da resnica ne bi prišla na dan. Tudi s taktiko, s katero se izgovarjajo na pravico do osebne svobode.«

Samo prijatelja sva

Ob sumu v partnerjevo nezvestobo in s poizvedovanjem o odnosu z dotično osebo je pogosto slišati utemeljitev: samo prijatelja sva.

»To je sicer lahko resnica, lahko pa je tudi obramba, s katero prešuštnik skriva svoje početje in prikriva laži, zato ji nekdo, ki sumi v partnerjevo zvestobo, ne bi smel preprosto verjeti,« meni Hafeezova.

Gre le za posel

Neredko do afer prihaja na delovnem mestu. Nekdo, ki vara, se kaj lahko izgovarja na poslovne obveznosti, na nadure ali na druge, z delom povezane zadeve, s katerimi skriva nečedna dejanja.

»Znova: res gre lahko samo za delo, a če ti alibiji nenadoma stopijo v ospredje, se za njimi najbrž skriva še kaj drugega,« je povedala Hafeezova.

Delovne obveznosti so včasih le priročen izgovor za varanje. FOTO: Gettyimages

Zakaj mi ne zaupaš?

Zaupanje je temelj vsake zveze in kadar je porušeno, ga je težko ponovno vzpostaviti. Oseba, ki vara, lahko prav očitke, da mu partner ne zaupa, izkorišča v namen prikrivanja dejstva, da si zaupanja ne zasluži.

»S tem, ko opozarja na pretirano sumničavost, krivdo za napetost v odnosu preloži na tistega, ki dvomi, čeprav dobro ve, da je zanjo v resnici kriv sam,« opozarja Hafeezova.

Ne morem več tako

Izjava, s katero nekdo sebe poskuša prikazati kot žrtev nadlegovanja, stalnega spraševanja in pretiranega nadzora. Z njo v partnerja vsadi strah pred razhodom.

»Strah, ki se poraja ob teh besedah tistega, ki dvomi o zvestobi, odvrne od poglabljanja v zadevo, saj se boji, da bi partner na koncu zvezo končal, nečedno dejanje zato ostane skrito in prikrito,« je prepričana Kelmanova.

Povzeto po portalu Best Life.