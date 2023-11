Sedem nedvoumnih dokazov iskrene ljubezni

Začeli ste novo zvezo, vse je sijajno, dobro se razumete z osebo, katere objem vsak dan komaj čakate in v sanjah že vidite srečno nadaljevanje zgodbe s prav takšnim koncem.

Pa vendar se vam tu in tam poraja vprašanje, kaj v resnici nekdo, ki ste mu podarili srce, misli o vas in kakšni so njegovi načrti. Osredotočite se na dejanja. Sedem jasnih znakov, da ste za nekoga na prvem mestu, razkriva mondo.rs.

Spoznati želi vašo družino

Razume, da so tesni prijatelji in člani družine za vas zelo pomembni in zato se trudi, da bi jih čim bolje spoznal.

Veseli se srečanja z njimi, jim zastavlja vprašanja, se pogovarja o različnih temah in se na vse mogoče načine trudi, da bi o njih, njihovih navadah, pogledih na življenje, načelih, normah, idejah izvedel kar največ ter se sam prikazal v dobri luči.

Če opažate vse to, verjemite, da ima z vami velike načrte.

Seznanja vas z njemu pomembnimi ljudmi

Kadar nekomu veliko pomenite, si želi, da bi spoznali vse, ki so mu blizu, na prvem mestu prijatelje in družino.

Če vas v njihovi družbi brez zadrege predstavi in vas ne skriva pred nikomer, je to zagotovo dober znak.

Podpora sočloveka je eden od temeljev razmerja. FOTO: Petrenkod/Gettyimages

Nudi vam podporo

Podpora sočloveka je eden od temeljev zdravega razmerja.

Če vas oseba, ki jo imate radi, podpira, spodbuja, vam namenja dragocene trenutke ter vam je pripravljena vselej pomagati, so besede, da ste zanjo res nekaj posebnega, povsem odveč.

Zanima ga vaše mnenje

Eno je poslušati, drugo je aktivno poslušati in slišano upoštevati.

Dejstvo, da vas nekdo po mnenju ne sprašuje samo zato, ker se mu zdi, da se to spodobi, temveč zato, ker ga iskreno zanima, kaj o določeni zadevi mislite, je še en dokaz iskrene ljubezni in dolgoročnih načrtov, ki vključujejo tudi vas.

Varuje vas

Pretirano zaščitniški partner ni nekaj, kar bi si želeli. Čustveno zrel partner, ki zna presoditi, kdaj potrebujete njegovo zaščito in pomoč, je nekaj povsem drugega.

Človek, ki skrbi za vas, kadar ste bolni, vas brani, kadar je kdo do vas nesramen ali vas celo fizično ogroža, je človek, ki mu veliko pomenite.

Skupni načrti so neprecenljiv pokazatelj resnih namenov. FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

Ne skuša vas spreminjati

Obstaja razlog za zvezo med dvema zrelima in odraslima osebama. Ta razlog je, da sta si všeč prav takšni, kot sta, se torej sprejmeta in ne želita drug druge spreminjati.

Če od nekoga nikoli ne slišite pripomb, da bi se morali obnašati, ličiti, česati, oblačiti drugače ali se kakorkoli spreminjati, ste ob osebi, ki vas ceni in spoštuje prav takšno, kot ste in namerava to početi tudi v prihodnje.

Vključuje vas v dolgoročne načrte

Še zadnji in neprecenljiv pokazatelj resnih namenov in skupne prihodnosti: ko snujeta načrte, jih snujeta skupaj, ko on niza svoje, uporablja dvojino in vas vključuje vanje. Pa naj bodo ti kratko ali dolgoročni.