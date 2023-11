Naučite se imeti radi sebe. Včasih je to najtežje, a nujno za mirno življenje

Zapišite si jih

Na tak način se zdijo veliko bolj oprijemljive. Naredite jih svoje tako, da jih napišete s svojimi besedami. Lahko celo začnete z izhodiščem potrditvenega stavka, kot so 'Jaz sem ______', 'Vreden sem ______' ali 'Ljubim ______', in ga zapolnite z afirmacijami, ki se vam zdijo najbolj pristne. Če svoje afirmacije 10-krat prepišete na roko, se vaši možgani bolje povežejo z vsako izmed njih.

Verjemite vanje

Pomembno je, da dejansko verjamete afirmacijam, ki jih uporabljate, kar lahko pomeni, da začnete z mehkejšimi in nežnejšimi, ki jim lahko res prikimate. V nasprotnem se bodo zdele nepristne in vas bodo frustrirale. Če denimo delate na tem, da ne boste več deloholik, vendar se trditev, da ste vredni počitka, za vas še ne zdi resnična, začnite z: Prav/dobro je, da si vzamem odmor, ko se počutim izčrpanega. Potem napredujte. Če se trudite vzljubiti svoje telo, poskusite s Sprejemam svoje telo.

Drug način, da verjamete svojim afirmacijam, je, da jih oblikujete kot vprašanje. Odprta vprašanja, kot je Zakaj sem super? ali Kakšno bi bilo moje življenje z manj tesnobe?, lahko omogočijo ustvarjalnost in raziskovanje, kar lahko vodi do nekega vpogleda v to, katere misli ali dejanja vam služijo in katere ustvarjajo ovire.

Izgovorjene afirmacije so močne, še močnejše pa so, če jih poslušate.

Okrepite jih z dejanji

Bistveno je, da jih podkrepite z usklajenimi dejanji. Če si rečete, da s svojim telesom ravnate ljubeče in skrbno, vendar ne porabite nič časa za premikanje ali zdravo prehranjevanje, ste neskladni in afirmacije bodo izgubile svojo učinkovitost.

Posnemite se

Odprite aplikacijo na telefonu, ki je namenjena glasovnemu snemanju, in posnemite svoj glas, ko izgovarjate afirmacije. Ne samo da so izgovorjene afirmacije močne same po sebi, ampak jih naredi še močnejše, če jih poslušate. Naš lastni glas močno vpliva na nas in lahko se odločimo, ali ga bomo uporabili za samokritiko ali samopotrditev. Poslušate jih lahko kadar koli v dnevu, najbolje, preden greste spat ali ko se zbudite in začenjate dan, sploh ko se gledate v ogledalo.

Priznajte svojega notranjega otroka

Ko začnete delati z afirmacijami, boste morda čutili, da nekatere izrečete lažje. Če težko verjamete določeni trditvi, jo izgovorite svoji fotografiji iz otroštva. Pogosto lahko vidimo, da si je naš mlajši jaz zaslužil stvari, za katere je morda težje verjeti, da si jih zdaj zaslužimo. Izgovorite svojo afirmacijo sebi kot otroku, dokler tega ne boste sposobni povedati svojemu današnjemu jazu.

Vključite jih v svoj dan

Na afirmacije se navadite tako, da jih na različne načine vključite v svoj dan. Zapišite jih in postavite na mesta, kjer jih boste pogosto videli, ter jih vadite, ko počnete nekaj telesnega, kot je joga, hoja, tuširanje ... Lahko uporabljate tudi fizične in digitalne opomnike. To so lahko ponavljajoči se opomniki v telefonu, gesla, ki jih morate odtipkati vsak dan, ali kaj podobnega.