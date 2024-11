Še je čas za tulipane

Če želite spomladi uživati v barvah enih prvih rož, ki nas razveselijo na vrtu ali v vazi, je zadnji čas za sajenje čebulic tulipanov.

Tulipani so na voljo v številnih barvah in oblikah, na trgu je na voljo več kot 200 sort, kakšne bomo izbrali, je seveda odvisno od našega okusa in konec koncev prostora, ki ga imamo na voljo. Posadimo jih lahko na samostojne gredice, na obrobje vrta, uspevajo tudi v cvetličnih loncih na balkonu, poskrbeti moramo le, da so tla dobro odcedna, bogata s hranili in, najpomembneje, da bodo imela spomladi na voljo obilo sonca. Izbiramo med zgodnjimi, srednjimi in poznimi sortami; zgodnji tulipani cvetijo konec marca in v začetku aprila, ostanejo nizki in hitro odcvetijo, srednje in pozne sorte pa zrastejo višje in cvetijo od aprila do začetka maja. Čas cvetenja je sicer odvisen od vremena, pri izbiri sorte si lahko pomagamo s katalogi ali poprosimo za nasvet strokovnjaka v vrtnem centru.

Posadimo jih lahko na samostojne gredice, tudi ob ograjo. FOTO: Uwmadison/Getty Images

Trde na otip

Pri nakupu smo pozorni na kakovost čebulic; izberemo zdrave, brez odrgnin, naj bodo čim večje, trde na otip, ne sme jih napadati plesen. Doma jih razporedimo na območje, gredico, kjer jih bomo posadili, posamezne čebulice naj bodo med seboj oddaljene od 10 do 15 centimetrov. Z lopatko ali motiko naredimo luknjo, kako globoko, je odvisno od velikosti čebulic, praviloma jih sadimo od dvakrat do trikrat globlje, kot je debela čebulica, kar je običajno 10 centimetrov, da bodo imela stebla dovolj opore; steblo tulipanov je namreč precej krhko, zato se lahko, če je čebulica preblizu površja, upogne pod težo cveta.

Z lopatko ali motiko naredimo luknjo, kako globoko, je odvisno od velikosti čebulic.

Tudi v loncu na terasi bodo lepo uspevali. FOTO: Jana Milin/Getty Images

Sadimo jih lahko tudi tako, da na gredi odstranimo 10 cm zemlje, jih razporedimo po površini, seveda s konico navzgor, in zagrnemo z zemljo, če pa jih bomo dali v cvetlični lonec, jih lahko posadimo bolj na gosto, da nas bo spomladi razveselil bogat, bujen šopek. Ne pozabimo poskrbeti za odcednost, v lonce, posode damo na dno kamenje ali razbite glinene lončke, tudi opeke.

Obrnemo jih s konico navzgor. FOTO: Lianem/Getty Images

Po sajenju jih zalijemo, da čebulice prebudimo iz spanja in se bodo pred zimo ukoreninile. Če se odločimo, da jih bomo kombinirali s preostalimi čebulnicami, velja pravilo, da najgloblje sadimo tulipane, sledijo narcise ali hijacinte.