Samsungov telefon in zapestnica gresta z roko v roki

Južnokorejski Samsung je v prvi polovici marca predstavil nova telefona srednjega razreda galaxy A35 in galaxy A55, ki za ugodno ceno ponujata lep dizajn, dobre kamere, dovolj hiter procesor in vzdržljivo baterijo, konec februarja pa novo in izboljšano športno zapestnico galaxy fit 3. Tokrat smo si pobližje ogledali dve galaktični napravi, in sicer A35 in fit 3, ki se odlično ujameta.

Premijski videz

Samsungova serija galaxy A je namenjena srednje zahtevnim uporabnikom, ki za telefon ne bi želeli odšteti celega premoženja, še vedno pa bi radi imeli zmogljivega. Galaxy A35 s 6 GB rama in 128 GB shrambe v prosti prodaji stane 389 evrov, kar ni tako veliko, za ta denar pa dobimo elegantno oblikovan telefon, ki po videzu in velikosti zelo spominja na prestižni model galaxy S24+. Razlike so bolj v notranjosti, in to precejšnje. Notri je procesor exynos 1380, ki je nekajkrat manj zmogljiv od tistega v S24+, a vseeno dovolj močan, da brez težav poganja vse sodobne aplikacije in igrice, le pri slednjih ne smemo pričakovati takšnih podrobnosti in gladkosti izrisovanja grafike.

Galaxy A35 po videzu spominja na precej dražji model S24+.

Kar se tiče kamer, je A35 povsem spodobno opremljen. Glavna kamera s 50 milijoni slikovnih točk obvlada samodejno ostrenje in ima v nasprotju z nekaterimi podobnimi modeli kitajske konkurence optični stabilizator slike, kar je velik plus pri snemanju videa iz roke. Vgrajena je tudi ultra širokokotna kamera z osmimi megapiksli, dodali pa so še precej manj uporabno makro kamero s petimi milijoni točk. Telefoto leče seveda ni.

Dobre fotografije

Fotografije, posnete z glavno kamero, so zelo dobre za ta cenovni razred. Slika je ostra, ima naravne barve in solidne kontraste, hkrati pa nima večje količine šuma. Dobro se obnese tudi pri portretiranju, pri čemer zajame naravno barvo kože brez pretiranega procesiranja. Zaradi visoke ločljivosti glavne kamere so dobre tudi zumirane fotografije, le pretiravati ne smemo; dvakratna povečava je čisto dovolj, kar je več, bo že neostro. Ultra širokokotna kamera ne ponuja nič spektakularnega, a dela povsem solidne fotografije, kar lahko rečemo tudi za selfie kamero, presenetljivo dobro pa se kljub nižji ločljivosti obnese makro kamera.

Poskrbljeno je za več let programskih in varnostnih nadgradenj. FOTO: Staš Ivanc

Pohvaliti je treba baterijo, ki drži in drži, da o zaslonu niti ne govorimo: Samsung že dolgo vgrajuje odlične amoled zaslone tudi v telefone srednjega razreda. Telefon je odporen proti vodi in prahu, poskrbeli so, da nam bo dolgo služil, saj Samsung obljublja do štiri leta nadgradenj operacijskega sistema in do pet let varnostnih popravkov.

Zapestnica za vsak dan

Dobro se izkaže tudi fitnes zapestnica galaxy fit 3, ki ima večji zaslon kot prejšnji model, baterija pa zdrži do dva tedna. Napravica zna spremljati več kot sto oblik telovadbe, veliko pozornosti so namenili t. i. zdravstvenim funkcijam. Fit 3 meri srčni utrip in raven stresa, spremlja vzorce spanja (če jo nosimo tudi ponoči), pri čemer meri raven kisika v krvi in zaznava smrčanje, iz zbranih podatkov pa ponuja nasvete, kako izboljšati kakovost spanca.

Zapestnica galaxy fit 3 ob normalni uporabi zdrži dva tedna brez polnjenja. FOTO: Staš Ivanc

100+ oblik aktivnosti zna spremljati zapestnica fit 3.

V bistvu je edina slabost odsotnost GPS-sprejemnika, kar pomeni, da moramo med sprehodom, tekom ali pohodništvom s seboj imeti pametni telefon, s katerim je povezana. A to ni težava, saj se dandanes kar ne moremo ločiti od telefona. Za športno zapestnico fit 3 je treba odšteti 79 evrov, na voljo pa je v sivi, srebrni in rožnato zlati barvi.