Rožica, ki nikoli ne oveni, je lahko vaša

Dovolj so že poljub, objem, tople besede ljubezni, da pomembnim ženskam v našem življenju zaigra srce. Mamice, babice, tudi sestre radodarno zasipajte z naklonjenostjo prav vsak dan. Na dan žena, ki z osmim marcem že trka na vrata, pa jim lahko še dodatno pokažete, kako jih imate radi.

Običajno jim tedaj podarimo rože, a morda bi tokrat nekaj ustvarili z lastnimi rokami. Malenkost, v katero vložimo čas in trud, bo bolj dragocena kot zlato.

Večna klasika je cvetje na voščilnici. FOTO: Tatiana Foxy/Getty Images

S cvetlico ne moremo zgrešiti. A namesto da bi izpraznili hranilniček in kupili šopek, lahko čudovitega, ki za piko na i ne bo nikoli ovenel, naredimo kar iz rolic toaletnega papirja. V prvem koraku rolice pobarvajte, najbolje s tempera barvicami, izberete tiste, ki so vaši mami ali babici, ki ji je šopek namenjen, še posebno pri srcu.

Ko je barva suha, rolice razrežite na tanke kolobarje, ki se bodo spremenili v cvetne liste. Pet ali šest jih skupaj zlepite s pomočjo pištole za lepljenje, na sredino kroga, kjer se stikajo, pa nalepite še cofek ali majhno kroglico iz zmečkanega papirja. Prvi cvet je narejen.

Čudovit in nežen cvet lahko ustvarimo iz krep papirja, robčkov ali serviet. FOTO: _curly_ Getty/Images

Prilepite ga na palčko ali pa za steblo uporabite slamico, če se vam jih še kaj valja doma. To ponovite tolikokrat, kolikor rožic želite v šopku. Vsaki lahko iz kolobarjev rolice, ki ste jo pobarvali zeleno, dodate še enega ali dva zelena lista, torej zelena kolobarja, ki ju prilepite na palčko.

Krep papir je zelo elastičen oz. raztegljiv.

Tretja možnost

Namesto običajnega šopka lahko podarite tudi cvetočo vejo, ki bo nedvomno našla posebno mesto v vazi na mizi. Po osnovo, suho vejo, se odpravite v bližnji gozd ali park. Zacvetela bo s pomočjo vaše ročne spretnosti; prelepe cvetke, ki jih prilepite na golo vejo s pištolo za lepljenje, ustvarite iz krep papirja. Iz njega izrežete nekaj enako velikih kvadratov – več jih bo, bolj bogat bo cvet – in jih zložite drugega na drugega, nato pa papirnati kupček zgibajte kot harmoniko. Na sredini spnete s spenjačem ali zvežete s sukancem.

Rožice iz rolic toaletnega papirja lahko zvežemo v šopek ali pa jih »posadimo« v manjše lončke. FOTO: Maria Symchych-navrotska/Getty Images

V zadnjem koraku pa harmoniko na obeh straneh previdno razprite in papir »cefrajte« in raztegujte (krep papir je zelo elastičen oz. raztegljiv), dokler se ne bo kot pod čarovnijo spremenil v našopirjen cvet. Vaša veja je lahko tako bogata in cvetoča, kot želite.

Za broško potrebujemo tanjši karton, krep papir ali barvaste serviete in sponko.

Tretja možnost je broška, ki jo bo lahko mama ali babica vselej nosila pri srcu. Potrebujete tanjši karton, krep papir ali barvaste serviete in sponko za broško, ki jo dobite v vsaki trgovini za ustvarjanje. Iz kartona izrežete krog, na sredino nalepite papirnato kroglico, prašnik cveta. Nato kvadratni ali pravokotni kos krep papirja ali prtička zvijete v dolg, tanek svaljek. Tega tesno ovijate okoli prašnika navzven in nastajajoči cvet vsake toliko s pištolo za lepljenje pritrdite na kartonasto osnovo. Na spodnjo stran prilepite še sponko in broška je narejena.