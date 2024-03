Roza z nenavadnim kljunom

Tako kot flamingi imajo rožnate žličarke (Platalea ajaja) perje v odtenkih svetlo rožnate, bledo rožnate in celo rdeče. Za takšno barvo perja je kriva hrana, ki jo uživajo. Gre za vrsto rakov, ki se redno znajdejo na njihovem jedilniku. S hrano dobijo karotenoidni pigment, zaradi česar je njihovo perje svetlo obarvano. Zaradi privlačnega perja je rožnatim žličarkam v poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju grozilo izumrtje. Danes ni več tako, kljub temu pa jih v večjem delu Severne Amerike, kjer so jih množično lovili, ne najdemo več. Živijo sicer še v Srednji in Južni Ameriki.

Poleg neobičajne barve perja imajo nenavaden kljun, ki je sploščen ter na konici širši kot na dnu in spominja na žlico. Od tod izvira tudi ime žličarka. Navadno žličarko (Platalea leucorodia) najdemo tudi pri nas v Sloveniji, vendar je njeno perje belo.

Gnezdijo na drevesih v bližini vode ali otokih. FOTO: Nancy Strohm/Getty Images

Žličarke so zelo družabne, hranijo se v skupinah. Opazimo jih, kako brodijo po plitvi vodi mokrišč z mehkim dnom. So vsejedci, poleg rib, ličink žuželk in mehkužcev jedo tudi alge in dele rastlin. Ne le jedo, tudi letijo rade skupaj, in sicer razporejene v diagonale, podobno kot gosi. V pare se razdelijo šele, ko pride čas za vzgojo mladičev.

Najstarejša znana rožnata žličarka je živela 18 let.

Ko napoči sezona parjenja, zgradijo gnezda na drevesih blizu vode ali otokih. Parijo se šele, ko so stare vsaj tri leta, in imajo od 3 do 5 jajc na gnezdo. Mladiči so svetlejši kot odrasli, prvih nekaj mesecev življenja so popolnoma nebogljeni.

Po zaslugi izrazite barve jih lahko najdemo v živalskih vrtovih po vsem svetu. V ujetništvu običajno živijo okoli 15 let, v naravi okoli 10. Najstarejša znana rožnata žličarka je živela v nacionalnem parku Everglades na Floridi, dočakala je 18 let.