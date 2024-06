Ribji zvitki po mediteransko: ideja, zaradi katere boste večkrat kupili osliča (VIDEO)

Ribji zvitki, narejeni po tem receptu, so izredno preprosta jed, ki jo lahko pripravimo v samo eni posodi. Lahko uporabimo kar zamrznjene fileje, zato ni skrbi, da tudi v nedeljo na krožniku ne bi mogli imeti morske hrane. Pa še otroci in starejši bodo navdušeni, saj fileji ne vsebujejo (prav veliko) kosti in so tako enostavni tudi za uživanje.

Prilogo si lahko prilagodimo po svojem okusu. Simpatični ribji zvitki se odlično ujamejo s polento, pečenim krompirjem, rižem, testeninami ... Vsekakor pa se zraven prileže tudi kakšen kozarček rujnega.

Ribji zvitki

600–700 g bele ribe (file osliča brez kože)

1 čebula (nasekljana)

2–3 stroki česna

100 ml belega vina (suho)

400 g paradižnika (olupljenega) in pest češnjevih paradižnikov

2–3 žlice kaper in oljk (brez koščic)

sol, poper

žlica masla in olja

drobnjak, peteršilj, rožmarin, timijan, lovor

Priprava

Fileje rib posolimo, zvijemo in zvitke povežemo s stebli drobnjaka. V posodi na zmernem ognju na maslu in oljčnem olju prepražimo na drobno nasekljano čebulo, da postekleni. Primešamo strt česen. Ko zadiši, prilijemo vino in ga malce pokuhamo, da alkohol izpari. Dodamo na kocke narezan paradižnik brez lupine, začimbe (rožmarin, timijan, lovor) ter solimo in popramo po okusu. Nato v omako zložimo ribje zvitke, pokrijemo in dušimo 20 minut. Proti koncu dodamo še češnjeve paradižnike, oljke in kapre ter odkrito kuhamo 10 minut. Po jedi potresemo nekaj nasekljanega svežega peteršilja in postrežemo z izbrano prilogo.

