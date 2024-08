Riba z zelenjavo kot iz fine restavracije (VIDEO)

Da, tudi doma si lahko privoščimo prav tako ribo, pa še neverjetno preprosta je za pripravo. Zelo pomembno je le to, da je sveža in lepo očiščena, za vse drugo poskrbi še nekaj ključnih sestavin ter pečica in že lahko uživamo v izjemni gurmanski pojedini, ki je poletno lahka in fantastično okusna!

Sestavine

1 večja ali 2 manjši očiščeni ribi (orada ali brancin)

4 krompirji

korenček

bučka

pest češnjevih paradižnikov

2–3 stroki česna

pest črnih oljk iz slanice (brez koščic)

nekaj vejic rožmarina

100 ml belega vina (suho)

oljčno olje, žlica masla

sol in poper

Priprava

Pečico vključimo na 200 stopinj. Zelenjavo očistimo, osušimo in narežemo na poljubne (malo večje) kose. Pripravimo pekač: dobro ga namastimo z oljčnim oljem, nato pa nanj stresemo pripravljeno zelenjavo (brez paradižničkov in bučk), jo pokapamo z nekaj oljčnega olja, solimo in popramo ter premešamo in damo v ogreto pečico za 25 minut. Zdaj pripravimo ribo: očistimo jo in dobro osušimo, nato pa po vrhu nekajkrat zarežemo (prerežemo samo kožo) ter solimo tako zunaj kot znotraj. Pekač z zelenjavo vzamemo iz pečice, premešamo in na sredini naredimo prostor za ribo. Ribo položimo na pekač (z zarezami na vrhu) in okoli nje dodamo še paradižničke, bučke, oljke, vejice rožmarina ter vse skupaj pokapamo z nekaj oljčnega olja in žlico masla. Nato v pekač (ob strani) nalijemo še vino (ne po ribi) in pekač vrnemo v pečico za 20 do 25 minut. Zadnjih 10 minut temperaturo v pečici dvignemo na 220 stopinj, da riba in zelenjava dobita hrustljavo skorjico.

