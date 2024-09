Rešite ta preprosti test, ki vam bo razkril, kakšen vpliv imate na okolje

Vsak od nas se zagotovo zaveda, da nam narava že jasno kaže posledice našega dolgoletnega upravljanja z njo in prihodnost nikakor ni svetla. Onesnaženje je na tako visoki stopnji, da si marsikateri posameznik misli, da sam ne more več ničesar spremeniti. A to zagotovo ni res. Če bi vsak od nas naredil nekaj korakov k bolj trajnostnemu načinu življenja, bi naš planet lažje zadihal.

To dokazuje tudi projekt PSLifestyle, ki soustvarja spletno aplikacijo PSL. Ta vas bo navdihnila, da začnemo skupaj oblikovati podobo trajnostnega življenjskega sloga po vsej Evropi.

Cilj projekta PSLifestyle (Pozitiven in Sonaraven – trajnostni življenjski slog z in za evropske državljane) je zapolnitev vrzeli med zavedanjem o podnebnih spremembah in ravnanjem vsakega posameznika. Projekt prinaša navdihe in predloge, kako živeti bolj trajnostno in bolj zdravo ter sočasno zmanjševati vpliv na okolje.

Sklenjen krog dobrega počutja

Kaj sploh pomeni živeti trajnostno? Gre za to, da razumemo, kako naša izbira življenjskega sloga vpliva na svet okrog nas. Je iskanje poti, ki omogoča, da vsi živimo bolje in lažje ... Preberite več o trajnosti in rešite preprosti test TUKAJ, na Onaplus.si.