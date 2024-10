Recepti za božanske jedi iz starega kruha

Kaj rado se zgodi, da kupimo (ali spečemo) nekoliko preveč kruha, potem pa nam ostane nekaj kosov. Da ga ne bi vrgli v smeti, ponujamo nekaj krasnih predlogov, s pomočjo katerih bo stari kruh zaživel v novi podobi.

Šnite in narastki

V teh hladnejših dneh se morda še raje kot v preostalem delu leta radi nostalgično spominjamo jedi, ki so nam jih pripravljale naše babice. In šnite so zagotovo med temi jedmi. Pripravimo jih na res preprost način: v mešanico, ki smo jo pripravili iz stepenih jajc in malce mleka, namočimo rezine kruha, ki jih nato z obeh strani do zlatega ocvremo na malo masla ali olja. Postrežemo s kristalnim sladkorjem, lahko pa jih osladkamo tudi z medom.

...

Iz starega kruha lahko pripravimo tudi narastke, slane in sladke. Ko pripravljamo narastek, kruh narežemo na kak centimeter velike kocke, če imamo hlebec ali štruco z zelo trdo skorjo, to obrežemo. Na kocke narezan kruh nato združimo z mešanico mleka in jajc, ki jo sladkamo, ko pripravljamo sladek narastek, ki ga spečemo v pečici do zlatorjavkaste barve. V zmes lahko dodamo še različno sadje – takole na jesen se bodo odlično obnesla naribana jabolka ali na kocke narezane hruške, ki jim dodamo še malo cimeta in rozine ali suhe brusnice.

...

Če se odločimo za slano različico kruhovega narastka, lahko vanj vključimo še nekaj zelenjave, na primer na kocke narezane in pokuhane buče, prepražena čebula, naribano in nekoliko prepraženo korenje ... Na ta način lahko poleg starega kruha varčno porabimo tudi zelenjavo, ki nam je nemara ostala. V slan kruhov narastek lahko vključimo še različne začimbe, kot je nariban muškatni orešček, ali zelišča, denimo nasekljan peteršilj.

Štruca in cmoki

Potem pa so tu še cmoki in štruca. Recept za obe jedi je podoben, le da kruhovo štruco skuhamo tako, da zmes položimo na rahlo naoljeno prozorno ali aluminijevo folijo in jo oblikujemo v štruco. Ovijemo s folijo kot bonbon in skuhamo v primerni količini vrele vode, nato štruco odvijemo, nekoliko ohladimo in razrežemo na kak centimeter široke rezine.