Recept za najbolj sočne makove kocke z jabolki in čokolado

Okus povzdigneta lupinica limone in rum, za sočnost pa poskrbijo zdrob, ki ga uporabimo namesto moke, in jabolka. To pecivo smo vajeni preliti s temno čokolado, a se bela v kombinaciji z limono še prijetneje zapelje okoli brbončic. Pa kako lepe kocke lahko narežemo! Povem vam – ni jeseni brez makovega peciva.

Makove kocke

250 g mletega maka

250 g mleka

50 ml ruma

lupinica limone

500 g jabolk

100 g pšeničnega ali pirinega zdroba

2 žlički pecilnega praška

6 jajc

200 g sladkorja

125 g sira maskarpone

Dodatno

maslo in moka za pekač

Obliv

200 g BAM bele čokolade

žlica in pol olja

lupinica limone in mak za dekor

Priprava Mleko zavremo in ga prelijemo čez mak. Pomešamo in počakamo, da se ohladi. Po želji dodamo limonovo lupinico in rum. Pečico vključimo na 180 stopinj. Dno pekača namastimo in posujemo z moko. Jabolka operemo, olupimo in grobo naribamo. Zdrob zmešamo s pecilnim praškom. Jajca ločimo. Beljake čvrsto stepemo. V drugi posodi, ki naj bo večja, penasto stepemo rumenjake s sladkorjem, da dvojno narastejo in pobledijo. Dodamo maskarpone in stepamo še toliko, da se sestavine lepo povežejo. Ročno vmešamo zdrob, ožeta jabolka in mak, nato še, nežno, beljakov sneg. Zmes vlijemo v pekač in potisnemo v pečico. Pečemo približno 35 minut. Pečeno pecivo naj se ohladi. Čokolado in olje raztopimo nad vodno kopeljo in prelijemo po popolnoma ohlajenem pecivu. Po želji okrasimo z naribano limonovo lupinico in mletim makom.

Priporočamo še: Pisana rulada iz beljakov, ki je hrvaški hit (VIDEO)