Razkošje v Pekingu

V Evropi imamo po zadnjem ženevskem salonu občutek, da je model avtomobilskih razstav zastarel, pekinški salon pa je potrdil, da je avtomobilska industrija na drugem koncu sveta v polnem razmahu. Gneča okoli razstavišča na severu Pekinga je bila takšna, da kaosa niso umirili niti številni policisti. Preprosto je bilo preveč avtomobilov in avtobusov, ki so hoteli priti čim bližje salonu, zato je vsakdo od središča Pekinga do vstopa na prizorišče potreboval najmanj dve uri.

Nekoč smo se na ženevskem salonu smejali kitajskim inženirjem, ki so z metrom merili vse podrobnosti evropskih avtomobilov in si jih zapisovali v zvezek, toda njihov pristop kopiranja in iskanja nadgradnje je očitno deloval tudi v avtomobilski industriji. Resda se pri vseh kitajskih avtomobilih zdi, da smo te linije že nekje videli, saj se posnemanja ne sramujejo, toda, roko na srce, vse bolj so si podobni tudi evropski, ameriški in japonski avtomobili.

Slovenski gost

Na razstavi v Pekingu je bil tudi Marko Femc iz podjetja Plan-net avto, v katerem so prvi v Sloveniji začeli uvažati kitajske avtomobile. Na Kitajskem se je udeležil več dogodkov družbe Dongfeng Motor in obiskal njihov razstavni prostor na pekinškem salonu. Pri Plan-net avtu v Sloveniji že prodajajo modele znamk MG, Voyah, Forthing, Aiways in Maxus, Femc pa prihod novih modelov napoveduje kmalu. Femc je bil tudi del širše slovenske podjetniške delegacije na Kitajskem. Med drugim so si v Shenzhenu ogledali prostore BYD, največjega kitajskega proizvajalca električnih avtomobilov.

Prizor z avtosalona v Pekingu FOTOGRAFIJE: Aljaž Vrabec

Zaradi nižjih stroškov energije, delovne sile, ekonomije obsega in krajših birokratskih postopkov pri vpeljavi novosti so kitajski avtomobili precej cenejši od evropskih, a to ne pomeni, da so ceneni. Vsaj ne vsi. Pri kakšnem modelu imaš od blizu res občutek, da so ga naredili površno, toda pri večini modelov kakovost izdelave ne trpi. Ravno nasprotno. Občutek v notranjosti je v številnih ­kitajskih avtomobilih na najvišji ravni.

Med obiskovalci so bili tudi kitajski politiki, ki so se med gnečo gibali z varnostniki in novinarji, prav tako smo v stotinah šteli spletne vplivneže, ki so se snemali pred razstavljenimi avtomobili. Po občutku bi dejali, da je bila gneča največja pred razstavnimi prostori BYD in Xiaomija, a tudi pri ­drugih kitajskih proizvajalcih je bilo ­bistveno več ljudi kot pri avtomobilih evropskih znamk. Marsikdo je v Pekingu manjkal. Denimo Tesla, čeprav je na kitajskih cestah precej njenih avtomobilov.