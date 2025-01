Več prostora, več užitka. Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB je dinamičen športni terenec, ki navdušuje pri vsaki vožnji in na vseh terenih ter še tako zahtevnega voznika prepriča z zmogljivostjo, slogom in prilagodljivostjo. Njegova oblika se spogleduje s kultnim razredom G, navdušuje pa s številnimi naprednimi sistemi za pomoč pri vožnji ter udobno in razburljivo vozno izkušnjo.

Kompaktni SUV, ki ima lahko sedem sedežev, je edinstven avtomobil na trgu. Po merah se uvršča med modela GLA in GLC, kljub velikosti pa ostaja zelo okreten. Ponuja nadpovprečno veliko kabinskega in prtljažnega prostora ter s tem navdušuje velike družine, zahtevne voznike in aktivne posameznike, ki pogosto prevažajo večje športne pripomočke.

Naročnik oglasne vsebine je Star Import, d. o. o.