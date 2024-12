Vaniljevi rogljički: recept in triki, da bodo vsi enako lepi

Čeprav se zdi priprava vaniljevih rogljičkov zelo preprosta, pa se rado zgodi, da imamo z njimi težave. Včasih so preveč suhi, včasih razpokani, najpogosteje pa neenakomerni in posledično tudi različno pečeni.

Na naši praznični delavnici smo pod vodstvom Jasmine Pirnar Krope – Yaske ugotavljali, da če so piškoti suhi in razpokani, se razlog skriva v receptu in pa zelo verjetno tudi v pečici: idealno bo, da jih pečemo pri 175 stopinjah, nekje 12 minut. Pečeni so, ko se jim robovi rahlo zlato rjavo obarvajo.

...

Za večino piškotov velja, da bodo imeli najlepšo obliko, če bomo testo najprej ohladili – tudi rogljički niso izjema. Na delavnici pa nam je udeleženka prišepnila še namig svoje babice, ki je v želji po enaki obliki te piškotne svaljke v kifeljčke oblikovala s pomočjo majhnega kozarčka za žganje, še prej pa je pazila, da so med valjanjem v roki na sredini dobili malce trebuščka.

Zelo pomembno: ko iz pečice izvlečemo pekač dišečih piškotov, nas nikakor ne sme premamiti, da bi jih začeli zlagati na krožnik. Počakati moramo še kakšno minuto ali dve, da se učvrstijo, šele nato jih prestavimo na ohlajevalno mrežico ali krožnik.

...

Sestavine

Pripraviti moramo maslo sobne temperature, sladkor v prahu, moko (polovico ostre in polovico gladke) in vaniljo. Naredimo jih iz testa po receptu z naše kuharske delavnice, ki ga najdete TUKAJ. Iz enega kosa tega testa bomo dobili nekje 8 piškotkov, če pa se odločimo, da jih oblikujemo kar iz cele kepe, pa približno 48.

...

...

...

Priprava

Pečico vključimo na 175 stopinj. Testo razrežemo na več enakomernih delov ter iz vsakega dela naredimo debelejši svaljek, ki ga nato narežemo na manjše koščke: tehtajo naj pb. 13 g. Vsak košček testa z roko »posvaljkamo« do dolžine 10 cm, nato pa ga oblikujemo v rogljiček. Pri tem pazimo, da je med konicama rogljička vsaj za prst prostora. Piškote pečemo na pekaču, obloženem s papirjem za peko, od 10 do15 minut, dokler se njihovi robovi ne obarvajo rahlo zlato rjavo. Pečene piškote vzamemo iz pečice ter jih še kakšno minuto pustimo na pekaču, nato pa jih predenemo na krožnik in posujemo s sladkorjem v prahu.

