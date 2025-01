Tedenski jedilnik: hitro skuhana kosila

Ponedeljek: Juha s krompirjem in kislimi kumaricami

Za nas nekaj novega, na Poljskem pa je ta vložena zelenjava v juhi tradicija. Izvrstna je! Lahko ji dodate tudi kaj mesnega.

Torek: Brzinska lazanja

Lazanjo bi lahko označili za kraljico med testeninami, ravno zato pa jo pripravimo redkeje kot ostalo pašto. Od nas namreč zahteva precej več časa in tudi nekaj več dela. A ne ta iznajdljiva različica, ki je nared, kot bi trenil. In to kar na štedilniku.

Sreda: Rižota

Cenejša različica znamenite milanske rižote z žafranovimi nitkami.

Četrtek: Enolončnica s tortelini

Mi jo obožujemo, ker z njo ubijemo več muh na en mah, saj nam ob kuhanju ni treba pretirano razmišljati, kaj bi pripravili zraven. Idealno za zaposlene dni, pa tudi takrat, ko si želimo malo tolažbe na žlico.

Petek: Kislo zelje in svaljki

Kislo zelje se ne obnese le kot priloga ali enolončnica. Danes bomo iz njega pripravili hitro kosilo iz ponvice, kombinirali pa ga bomo s svaljki.