Tako iz pavlove naredimo venček

Za uvod v najbolj dišeči mesec v letu je pripravila venček z vonjem po cimetu. Vmesna etapa: krasota, pečena po navdihu sladice, imenovane Paris - Brest, ki je videti, kot bi v krog razpostavil celo skupino princesk. O, slast nebeška, kako je to dobro. Za konec pa smo hoteli nekaj, kar bo v nas obudilo občutek belega božiča. Za mlajše generacije bo to kmalu skoraj abstraktna besedna zveza, mi starejši pa se še spominjamo, kakšen je občutek, ki ga zdaj gledamo le na starinskih ilustracijah: praznovati v objemu bele odeje.

Točno tak je zadnji Jasminin venček – snežno bel, znotraj puhast, po bokih pa hrustljav, kot je bil včasih sneg, ki ga je vso noč brusil zimski mraz: s skorjico, ki je hrustala. Ah, spomini. Tudi Jasmino smo hoteli namamiti v nekaj jadikovanja o tem, kako je bilo nekdaj vse lepše in boljše, pa se ni pustila: »Sem neustavljiv romantik, ampak v takih trenutkih pa znam biti tudi čisti realist. Kar je, je. Če ni snega, pač o njem neumorno sanjarim, in ko ga doživim, v njem neizmerno uživam,« je stvarno odvrnila in dodala, da se nima smisla obremenjevati s tem, kakšne »barve« so prazniki. »Lepo je, če so prijazni in topli, veseli in radostni, ne glede na barvo, ki je zunaj ali jo uporabimo za dekoracijo. To so samo minljivi trendi, kajne ...«

Pač pa se naši avtorici in krasni voditeljici naših najbolj obiskanih delavnic zdi pomembno, da v tem času še več kot sicer mislimo na druge: »'Če deliš srečo, si srečen tudi sam,' sem pred časom prebrala citat pokojne Anite Ogulin in mislim, da ni primernejšega stavka za ta čas.« Začela je kar z venčki: prvi kos fotografinji Sonji Ravbar, naslednjega prijateljici, ki je ta dan iz šole pripeljala njena otroka ...

...

Božična pavlova

5 beljakov

250 g sladkorja (pol kristalnega in pol v prahu)

2 žlički limonovega soka

žlička vaniljeve arome

15 g koruznega škroba

Drugo

500 ml sladke smetane za stepanje

»pocukrano sadje« (maline, vejice rožmarina)

granatno jabolko

Priprava

Pečico vključimo na 100 stopinj. Z limonovim sokom ali kisom obrišemo posodo in metlico, s katero bomo stepali, pa tudi žlico, s katero bomo oblikovali meringo (da se izognemo maščobi, ki lahko vpliva na njeno čvrstost). Rumenjake ločimo od beljakov. Beljake začnemo stepati pri majhni hitrosti. Ko ne vidimo več čistih beljakov in se začnejo delati mehurčki ter se vse malce speni, hitrost povečamo na srednjo stopnjo in mešamo, da postanejo beljaki mehko puhasti (vendar še ne držijo oblike). Zdaj začnemo dodajati sladkor, počasi, žlico po žlico. Ko ga zmanjka, prestavimo mešalnik na največjo hitrost in stepamo, dokler se ves sladkor ne stopi ter dobimo lepo sijočo in gladko meringo, ki čvrsto drži obliko, med prsti pa več ne čutimo sladkorja. Dodamo limonov sok in vaniljo ter premešamo. Na koncu dodamo še (s cedilom) presejani koruzni škrob in ga zelo na hitro vmešamo v meringo. Pripravimo pekač: na vsak konec nanesemo žličko meringe in čez položimo peki papir, ki ga tako zalepimo na dno. Na sredino zarišemo krog premera 20 cm. Meringo nabrizgamo ali jo z žlico oblikujemo v 8 enakomerno velikih »oblačkov« oziroma kupčkov, ki tvorijo venček. Na vrhu vsakega oblačka z žlico naredimo vdolbinico. Pripravljeno meringo za dve uri postavimo v ogreto pečico na srednjo rešetko. Po peki pečico izklopimo, a je ne odpiramo in meringo pustimo v pečici, dokler se popolnoma ne ohladi (vsaj 4 do 6 ur oziroma najbolje čez noč). Ko je ohlajena, jo počasi in previdno odlepimo s papirja za peko ter prestavimo na servirni krožnik, nato pa okrasimo s stepeno sladko smetano in na vsak oblaček nabrizgamo kupček smetane. Venček okrasimo s »pocukranim« sadjem in vejicami rožmarina ter zrni svežega granatnega jabolka.

Namig: »Pocukrano« sadje je sadje, ki ima videz zamrznjenega in je čudovita dekoracija zimskih sladic. Kristalni sladkor raztopimo v enaki količini vode, zavremo, odstavimo, in ko se malo ohladi, vanj pomakamo sadje, nato pa ga povaljamo v kristalni sladkor in posušimo.