Štiri pravila, ki se jih morate držati, da si olajšate odmetavanje snega

Večina nas je takšnih, ki ob pogledu na prvi sneg začuti otroško vznemirjenje, tega pa lahko kaj hitro pokvari odgovornost za odmetavanje snežne koprene z domačega dvorišča.

Naj najprej razložimo, zakaj je odstranjevanje snega sploh tako pomembno. Neočiščeno dvorišče lahko zaradi drseče podlage izjemno nevarno, saj gladka površina, ki jo ustvari stisnjen sneg, lahko postane zelo nevarna. Zamrznjen sneg pa se sčasoma spremeni v led, ki je še težje odstranljiv in predstavlja večje tveganje za zdrse in poškodbe. Če si v prihodnjih mesecih tako ne želimo padcev in bušk, je dobro, da se držimo nekaj spodnjih nasvetov. Da bo "kidanje" to sezono manj naporno in bolj prijetno.

Več na deloindom.si.