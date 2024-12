Opremljamo z arhitektko: Eleganten in udoben bivalni prostor v novi hiši

V kuhinji je poudarek na čistih linijah in sodobnem videzu. Omarice brez vidnih ročajev so v barvni kombinaciji bele, antracita in lesa, kar prostoru daje eleganten in hkrati topel pridih. Kuhinjski otok je osrednji element, ki združuje funkcionalnost s kuhalno ploščo in dodatno površino za postrežbo. Na levi strani prostora se nahajajo visoki elementi, kot so vgradni hladilnik, omara z izvlečnimi predali in omara s pečico. Ti se nadaljujejo v nizke omarice vzdolž celotne dolžine kuhinje, nad njimi pa so viseče omarice, ki se zaključijo pri oknu.

