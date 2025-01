Navade s kuhinjskimi noži, ki se jih morate znebiti čim prej

Da moramo biti pri uporabi nožev previdni, so bile prav gotovo prve lekcije, ki smo jih bili deležni v kuhinji. Pomembno pa je tudi, s kakšnimi noži se pri pripravi hrane rokujemo. Naj bodo to visokokakovostna japonska rezila ali pa nizkocenovni pripomočki iz katere velike trgovine s pohištvom: ključno je, da ves čas skrbimo, da so dobro nabrušeni.

Z ostrim nožem je delo hitrejše in manj naporno. Manjša uporaba sile pomeni manjšo utrujenost rok in večjo natančnost pri rezanju. Redno brušenje nožev zagotavlja, da bodo ti vedno pripravljeni za uporabo, kar pripomore k boljši organizaciji dela v kuhinji. Predvsem pa z rednim brušenjem nožev skrbimo za svojo varnost in varnost drugih.

Topi noži bolj nevarni od ostrih

Topi noži zahtevajo večji pritisk pri rezanju, kar povečuje možnost zdrsa in posledično tveganje za poškodbe. Ostri noži omogočajo natančne reze z manjšo silo, kar zmanjšuje verjetnost nesreč. Topi noži so tako dejansko bolj nevarni od ostrih, saj lahko zaradi večje sile pri rezanju lažje zdrsnejo in povzročijo poškodbe.

Redno vzdrževanje in brušenje nožev podaljšuje tudi njihovo življenjsko dobo. Topi noži se hitreje obrabijo in lahko postanejo neuporabni, kar pomeni dodatne stroške za nakup novih. Pravilno vzdrževani noži pa lahko služijo dolga leta. In ko govorimo o pravilnem vzdrževanju, moramo imeti v mislih predvsem to, kako nože shranjujemo ter na kakšen način jih pomivamo.

Brez pomivalnega stroja in predalov

Prva stvar, ki jo danes morda čivkajo celo že vrabci na vejah, je, da nožev nikakor ne smemo pomivati v pomivalnem stroju. V njem se namreč rezilo skrha, saj je dolgo časa izpostavljeno vlagi, hkrati pa tudi premikanju in posledično dotikanju drugih posod ter samega stroja, kar škoduje rezilu. Še eden izmed ukrepov, da bodo noži dlje časa ostali ostri, pa je, da jih ne hranimo v predalih, kjer hranimo tudi druge kuharske pripomočke. Vsakič, ko odpremo predal, se rezila med seboj trkajo in na ta način tudi hitreje skrhajo.

V prihodnje tako skrbite, da nože očistite pod tekočo vodo ter jih nato nemudoma do suhega obrišete. Najbolje je, da jih hranite na stojalu, ki deluje na magnet, vedno pa imejte pri roki tudi brusilec, da nož, če se je nekoliko skrhal, ponovno naostrite.

