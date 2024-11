Krompirjevi (beli) žganci: pravila priprave in recept

Poznamo jih pod imenom krompirjevi žganci, beli žganci, v Prekmurju kuhajo dödole, nekateri jim pravijo oženjeni žganci, ker se v njih pač mešata moka in krompir, a ne glede na vse gre za podobno jed, ki jo lahko uvrstimo med tiste, ki so jih pripravljale naše babice.

Tudi pripravljajo se podobno, najprej skuhamo krompir, potem v lonec stresemo še moko in kuhamo skupaj. Pri tem je ključno, da v moko naredimo luknjo, skozi katero bo izhajala para, žgancev pa med kuhanjem ne mešamo. To storimo, ko sta tako moka kot krompir že kuhana. Tradicionalno jih mešamo na roke, ker se nam danes pogosto mudi, roko na srce pa marsikdo niti nima dovolj moči, si pomagamo z mešalnikom oziroma kuhinjskim robotom.

Žganci so pripravljeni, ko v njih ni več grudic krompirja in moke. Nekaj časa jih pustimo počivati, potem pa jih natrgamo v skledo in postrežemo z izbrano prilogo.

Z različnimi dodatki iz belih žgancev pričaramo zajtrk, kosilo ali večerjo, lahko so glavna jed ali priloga, slani ali sladki. Prelijemo jih z vročim mlekom ali belo kavo, oboje lahko sladkamo, in postrežemo zajtrk. V spremstvu gobove omake si jih privoščimo kot glavno jed, h kateri ponudimo skledo solate. Pogosto se znajdejo na krožniku kot priloga, v zimskem času delajo družbo kislemu zelju ali repi, lahko jih postrežemo k zrezkom v omaki, golažu, paprikašu, vampom in drugim mesnih jedem na žlico. Ne nazadnje jih postrežemo z ocvirki, ki smo jih segreli na masti, da se začnejo peniti, in jih prelijemo po žgancih. Pripravimo lahko tudi zabelo iz zaseke in kisle smetane, podobno tisti, ki jo poleti prelijemo čez stročji fižol. V Prekmurju dödole zabelijo z omako iz pražene čebule in kisle smetane, pri čemer čebulo prepražijo na svinjski masti.

Bele krompirjeve žgance postrežemo sveže ali pa jih skuhamo za zalogo, dan ali dva jih lahko hranimo v hladilniku. Pogrejemo jih v vročem mleku ali kavi ali pa nadrobljene popražimo na maščobi, masti, olju ali maslu. Med praženjem jih mešamo, da se z vseh strani zlato zapečejo. Še namig: krompirjeve žgance lahko pripravimo tudi iz ostankov pire krompirja. V tem primeru skuhamo samo moko, kot smo že opisali, z luknjo v sredini in brez mešanja, kuhano pa zmešamo s pirejem.

Beli žganci (recept)

Žganci so tradicionalna slovenska jed, ki jih pripravljamo iz različnih vrst moke, najbolj nam dišijo koruzni in ajdovi. A pripravimo jih tudi iz pšenične moke, ki jo obogatimo s krompirjem, praviloma v enakih količinah. Ponudimo slane, na primer z vročimi ocvirki, za zajtrk teknejo preliti z belo kavo. Kombiniramo jih z različnimi omakami, na primer gobovo, smetanovo ali zelenjavno, pogosto jih postrežejo kot prilogo k mesu.

Za 4 osebe.

500 g ostre bele moke

500 g krompirja

2 l vode

sol, olje

Priprava

Krompir olupimo in narežemo na kocke. Stresemo v lonec, zalijemo z vodo in solimo. Zavremo in kuhamo pet minut. Dodamo moko in v njej s kuhalnico na sredini naredimo luknjo, skozi katero bo med kuhanjem izhajala voda. Počasi kuhamo še dvajset minut. Vodo, ki je ostala, odlijemo in prihranimo. Dodamo dve žlici olja oziroma druge maščobe in mešamo, dokler ne dobimo žgancev želene gostote in strukture. Po potrebi dolivamo vodo, v kateri so se žganci kuhali. Mešamo na roke ali z mešalnikom. Preden postrežemo, naj žganci stojijo deset minut.

