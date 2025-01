Cvetoče čebulnice sredi zime? Razkrivamo skrivnost!

Skoraj od novega leta naprej so aktualne siljene okrasne čebulnice – tistih vrst, ki bi v normalnih razmerah cvetele spomladi: hijacint, narcis, mrežastih perunik, hrušic in včasih tudi tulipanov. ’Aktualne’ so zato, ker jih vrtnarska industrija v lončkih, v katerih so čebulice že odgnale, pošilja na trg sredi zime, ko nam žive cvetice ogrejejo srce.

K tako zgodnjemu cvetenju jih pripravijo z dvema postopkoma: najprej njihove čebulice izpostavijo mrazu (hladilniki, rastlinjaki), saj je v njihovi naravi, da ob otoplitvi oživijo pod pogojem, da so imele prej od od 8 d 12 tednov zime. Čebulica namreč potrebuje dolgo obdobje nizkih temperatur (najprimernejša je od 2 do 4 °C, nikoli pa več kot 10 °C), da se v njej razgradijo hormoni, ki zavirajo brstenje. Nato pa jim z dvigom temperatur (spet v rastlinjakih) naredijo pomlad.

Več na deloindom.si.