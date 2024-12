Božična večerja: fantastična omaka za k pečenki, ki jo lahko pripravimo vnaprej

Vse je boljše z malce omake, se strinjate? Z vami smo delili že kar nekaj idej, kako se jih lotiti: zelo priljubljena je tista, ki ji rečemo gravy – pripravljena je s čebulo in gobami in primerna tudi za vegetarijance. Marsikdo obožuje gosto in smetanovo različico s šampinjoni po toskansko, to tekočo bombico okusa pa lahko naredimo tudi tako kot naše babice, ki izkoristijo tisto, kar se je nabralo na dnu pekača med peko mesa.

Tokrat z vami delimo izvrstno idejo s pečenimi perutničkami. Še posebno nam pride prav takrat, ko želimo kaj pripraviti vnaprej, saj jo lahko shranimo v hladilnik in pogrejemo pred postrežbo. Seveda pa jo lahko tudi zamrznemo in bo tako vedno pri roki, da naše jedi zasijejo.

Recept je z nami delila Brina Robinik Kobal, ki je v Studiu Odprta kuhinja izvedla kuharsko delavnico, na kateri smo se urili v pripravi pečenke Wellington. Podrobna navodila za to slavnostno jed in utrinke z delavnice najdete TUKAJ, mi pa se kar lotimo omake.

Omaka iz pečenih perutničk

1 kg perutničk

1 šopek svežega peteršilja

2 šalotki (prerezani na polovico)

3 stroki česna (prerezani na polovico)

2 korenčka

kos zelene

1 žlica celih poprovih zrn

500 ml goveje jušne osnove

1 dl suhega rdečega vina

500 ml vode

2 žlici masla

začimbna mešanica Vegeta

Priprava

Pečico vključimo na 200 stopinj. Peka perutničk: meso rahlo solimo in premažemo z malo olja. Položimo jih na pekač, obložen s papirjem za peko, in jih pečemo v pečici približno 25 do 30 minut, dokler niso zlato rjave. Kuhanje osnovne omake: V večji posodi suho opečemo zeleno, korenje in čebulo (prerezano na polovico), nato dodamo še peteršilj, stroke česna (tudi prerezane na polovico) in poprova zrna. Dodamo popečene perutničke, zalijemo z govejo jušno osnovo, rdečim vinom in 500 ml vode. Posodo pokrijemo in vse skupaj kuhamo na nizkem ognju 2 uri, da se okusi prepojijo in da meso sprosti bogate sokove. Precejanje in reduciranje: po 2 urah vsebino precedimo skozi fino cedilo, da dobimo čisto osnovo za omako. Tekočino vrnemo v posodo in jo kuhamo na srednjem ognju, dokler je ne povremo na želeno gostoto (približno za polovico). Zaključek omake: Ko je omaka dovolj reducirana in bogata, jo odstavimo z ognja ter vmešamo maslo, da postane svilnata in sijoča, ter po želji dodatni začinimo z začimbno mešanico. Postrežba: omako postrežemo kot prilogo k mesu, testeninam ali krompirjevim prilogam.

