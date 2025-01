Amatriciana: če ste ljubitelji testenin, je to recept, ki ga morate poznati (VIDEO)

Najbolj preprosto to jed opišemo kot testenine s slanino, praviloma je to guanciale (na zraku sušen najboljši del svinjskih ličnic in vratu), in s paradižnikom. Za toplino v ustih poskrbi čili, za še več globine pa sir pekorino. Kar nas dvojno osreči, je, da za krožnik zares okusnega kosila potrebujemo le nekaj sestavin in dobre pol ure časa.

Testenine all’Amatriciana naj bi si omislili pastirji, ki so v okolici vasice Amatrice pasli svojo živino, danes pa je to priljubljena jed na menijih restavracij in klasika med hitrimi kosili.

Ker v slovenskih trgovinah težje dobimo guanciale in pekorino, lahko sestavini nadomestimo s panceto ali dobro slanino in parmezanom.

Sestavine

Za dve osebi.

150 g slanine v kosu

70 ml suhega belega vina

ščep čilijevih kosmičev

350 g paradižnikove passate

250 g testenin (npr. špageti ali bukatini)

pekorino

Priprava

Slanino narežemo na kocke. Stresemo jo v ponev (brez olja) in postavimo na manjši ogenj, da počasi spusti maščobo in aromo. Nekaj kock slanine prestavimo v manjšo posodico, da jo lahko uporabimo za dekor končne jedi. Preostanek zalijemo z vinom in počakamo, da izpari. Dodamo čili, pomešamo, zalijemo s passato in na manjšem ognju kuhamo še 15 do 20 minut, da se omaka rahlo reducira, okus pa okrepi in poveže z bogatostjo maščobe in aromo suhe mesnine. Testenine skuhamo in jih dodamo v omako. Ponudimo s kockami slanine in naribanim sirom pekorino.

