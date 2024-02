Pustna koktajla

Pustovanje, pustni karnevali in šemljenje so menda ena najstarejših človeških manifestacij. Pustno rajanje že od nekdaj zaznamuje dobra hrana: vse do danes so se na slovenskem obdržale pustne jedi, ki morajo biti krepke in mastne. Ocvrte. Od vse povsod te dni diši po miškah, flancatih, krofih ... Od nekdaj pust velja za enega bolj priljubljenih praznikov, pustnih zabav, veselega vzdušja in pregrešnih dobrot se veseli mlado in staro.

Brez pijače seveda ne gre. Kot že večkrat doslej je barman ​Tomaž Fartek, član Društva barmanov Slovenije, svetovni podprvak leta 2018 in večkratni državni prvak v mešanju koktajlov, ki je slavil tudi na lanskem majskem državnem prvenstvu in mednarodnem tekmovanju barmanov 44. Pokal Bleda – Memorial Avgusta Trampuša, skupaj z bratom Jožefom posebej za Slovenske novice zmešal prav posebni koktajl, dva pravzaprav, seveda času primerna, torej pustna. Z nami sta delila tudi recepte zanju, da si bomo lahko doma posladkali in popestrili te vesele večere, zmešamo pa si ju lahko seveda tudi ob kaki drugi priliki.

Jožef in Tomaž Fartek sta posebej za nas in vas zmešala dva koktajla. FOTO: Dejan Javornik

Najpogostejše alkoholne sestavine so vodka, džin, rum, tekila ima že poseben duh, ki ga moraš znati povezati z ostalimi okusi, pojasnjuje Tomaž Fartek in še, da imajo ženske rade slajše, kremaste koktajle, moški bolj posegajo po grenčicah. Ko na vrata pozvonijo maškare, jim ponudite krof ali miške, sebi pa privoščite koktajl, kot ga priporočata brata Fartek, naj vsaj okus odnese v tople kraje, kjer prirejajo najbolj znani karneval in so koktajli polni eksotičnega sadja in tipičnih južnoameriških pijač. In ob zvokih sambe ali pa kurentovih zvoncev pomagajte pregnati zimo.

Zeleni koktajl FOTO: arhiv koktajl bara Pr`Fartku

Zeleni koktajl V ročni mešalnik vlijemo 4 cl vodke, 1 cl triple seca, 5 cl suhega vermuta, 1 cl limoninega soka, 0,5 cl metinega sirupa in beljak ter dobro pretresemo. Vlijemo v kozarec za koktajl ter okrasimo z lističi mete, strokom vanilije, pomarančno lupinico in pšenico.

Modri koktajl FOTO: arhiv koktajl bara Pr`Fartku