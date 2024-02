Pust hrust ni lačnih ust

Bliža se šegavi pustni čas, ko dandanes najbolj značilno diši po sladkih krofih. Za slovo od zime in tudi za srečo velja nadaljevati tradicijo, zato razveselimo bližnje s ocvrtimi dobrotami. V pokušino so tukaj trije odlični recepti, predstavljeni na spletnem portalu Naša super hrana, ki spada pod okrilje ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za pustne jedi izberimo čim več kakovostnih slovenskih sestavin z oznako Izbrana kakovost – Slovenija.