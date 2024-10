Puristični pixel

Preizkusili smo že nova Googlova telefona pixel 9 in pixel 9 pro xl, zdaj pa je čas še za zadnjega iz družine, ki sliši na ime pixel 9 pro. Kar se tiče strojne opreme, gre za enako zmogljiv aparat kot pixel 9 pro xl, le da je v kompaktnem ohišju navadnega pixla 9.

Cena pa je nekje vmes: pri Googlu so za model s 16 GB rama in 128 GB shrambe postavili maloprodajno priporočeno ceno 1129 evrov (v praksi zna biti nekoliko višja). Za ta denar dobimo telefon z vrhunsko strojno opremo in privlačnim dizajnom, ki s svojimi ravnimi robovi mičkeno spominja na Applov iphone (a to je modna muha, ki ji sledijo tudi drugi), dokler ga ne obrnemo in občudujemo lično izdelane kamerske sekcije, ki nekoliko izstopa iz ohišja, a ne preveč.

Googlovski minimalizem

Super kamere

Nabor kamer pri pixlu 9 pro je tak kot pri velikem pixlu 9 pro xl: glavna širokokotna kamera s 50 milijoni slikovnih točk, telefoto kamera z 48 megapiksli in petkratno optično povečavo slike ter ultraširokokotna kamera s prav tako 48 milijoni točk; vse tri obvladajo samodejno ostrenje, prvi dve pa imata tudi optični stabilizator slike. Spredaj jim družbo dela še 42-MP selfie kamera s samodejnim ostrenjem. Prav vse kamere znajo zajemati video v ultravisoki ločljivosti 4K s 60 sličicami na sekundo, pri čemer lahko glavna in telefoto kamera snemata tudi pri ločljivosti 8K s 30 fps; a takšne posnetke znajo predvajati le redki (in dragi) televizorji.

Kakovost fotografije in videa je izvrstna: fotografije so ostre, barvite, kontrastne in dinamične ter brez šuma. Odlično se izkaže tudi nočna fotografija, da o zumiranju ne izgubljamo besed; tudi digitalno 10-kratno povečane slike bodo lepo ostre. Ker gre za pro model, omogoča tudi fino nastavljanje pri snemanju (običajni pixel 9 tega nima). Pri obdelovanju fotografij nam seveda pomaga Googlova umetna inteligenca, ki zna dodatno izostriti sliko, izbrisati določene objekte, izboljšati povečavo, dodajati osebe na sliko in še in še. Človek se res lahko igra. Vse skupaj pa obdelujemo na odličnem in svetlem zaslonu iz organskih diod (oled) z diagonalo 6,3 palca oziroma 16 cm.

Android, kakršnega si je zamislil Google, brez odvečne navlake ter s sedmimi leti nadgradenj in popravkov.

Fotografski pro način ponuja vrsto dodatnih nastavitev.

Gemini UI

Googlova umetna inteligenca gemini nam pomaga tudi na drugih področjih, denimo, odgovarja na vprašanja, išče informacije, sproti prevaja, daje kontekstualne nasvete, naredi povzetke, sestavlja nakupovalne spiske, organizira posnetke zaslona glede na njihovo vsebino, poišče podrobnosti o zabavi v povabilu v gmailu in predlaga bližnje cvetličarne v zemljevidih itd. Pixel 9 pro vključuje tudi enoletno naročnino na paket Google one AI premium, s čimer dobimo dostop do še naprednejše različice gemini advanced, poleg tega pa še 2 TB shrambe. Dejansko bo treba geminiju posvetiti samostojen članek, da bi lahko dodobra opisali in preizkusili.

Odlična oprema

Tudi procesorsko pixel 9 pro ni podhranjen, čeprav Googlov čip tensor G4 na testih ni tako močan kot silni Qualcommov snapdragon 8 gen 3. Google nam obljublja kar sedem let nadgradenj operacijskega sistema android in varnostnih popravkov, ki jih bomo kajpak prejeli med prvimi, ker imamo pač pixla. Ker gre za Googlov telefon, je tudi android brez odvečne navlake, kakršne smo vajeni pri drugih proizvajalcih. Baterija s kapaciteto 4700 mAh bo zlahka zdržala ves dan, z ustreznim napajalnikom (ki ni priložen) pa se bo polnila s 27 W, kar pomeni, da se bo v pol ure napolnila do 56 odstotkov, do konca pa v uri in 24 minutah. Aparat je odporen tudi proti vodi in prahu po standardu IP68.

Kamerska sekcija nekoliko izstopa iz ohišja, a ne prehudo.

Google pixel 9 pro je super telefon za zahtevnejše uporabnike, ki v žepu nočejo prenašati velikega telefona, kakršen je njegov večji brat pixel 9 pro xl.