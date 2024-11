Psihologi razkrivajo tri obvezne lastnosti za srečno zvezo ali zakon

So lastnosti, brez katerih ni mogoče osnovati srečne zveze ali stabilnega zakona. Tri takšne, ki jih pri partnerju ali partnerki morate iskati, na podlagi dognanj psihologov niza Your Tango.

Velikodušnost

Velikodušnost ni le razdajanje materialnih dobrin, temveč tudi zagotavljanje čustvene stabilnosti.

Nekdo, ki je velikodušen, je po srcu dober, razumevajoč, spoštljiv in mu je mogoče zaupati, to so kvalitete, ki so z vidika srečne zveze visoko na lestvici, je pokazala leta 2023 opravljena raziskava o ključnih lastnostih za dober odnos.

FOTO: Nemanjamiscevic/Gettyimages

Zaščitništvo - a ne pretirano

Oseba, ki ji boste podarili srce, naj bo oseba, ki ji je mar za vašo fizično dobrobit, ki ji ni vseeno, kako preživljate dneve in vam če le lahko, pomaga po svojih močeh.

V naravi ljudi je skrbeti za tiste, ki nam veliko pomenijo, zaščitništvo zagotavlja varnost, ki je glede na rezultate študije iz leta 2011 še en obvezen kamenček v mozaiku srečne zveze.

Vendar pozor: zaščitništvo vendarle ima svojo mejo. Kajti ne glede na to, da vam nekdo želi le najboljše in vas želi obvarovati pred neprijetnostmi, se do vas ne sme obnašati kot do nebogljenega otroka.

Potrebujete namreč življenjskega sopotnika/sopotnico in ne še enega starša.

FOTO: Gettyimages

Skrbnost

Če se zaščitništvo nanaša predvsem na fizično varnost in počutje, je skrbnost tista, ki zadeva občutke, pričakovanja, strahove ter skrbi sočloveka.

Človek, ki mu v odnosu za to, kako se počuti druga stran, nikoli ni vseeno, je vreden zlata. Skrbnost namreč izkazuje tudi, da nekdo nekoga visoko ceni in bi vse moči uperil v to, da bi bil srečen.

Skratka, oseba, ki se zna razdajati, zna varovati in negovati je oseba, ki jo je v življenju pametno zadržati.