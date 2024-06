Leto je naokoli, in tu je novi Samsungov srednjerazrednik razreda A s petico v naslovu. Natančneje, gre za model galaxy A55, ki v primerjavi s predhodnikom A54 prinaša nekaj manjših posodobitev, kake revolucije pa niti ne. Poglejmo, kaj se je spremenilo in kaj ostalo enako. Dober nabor kamer Samsungovi šefi so se odločili, da fotosekcije ne bodo nadgrajevali, saj je obstoječi nabor kamer dovolj dober, da zadovolji tudi malce zahtevnejše uporabnike. Galaxy A55 je tako obdržal glavno širokokotno kamero s 50 milijoni slikovnih točk s samodejnim ostrenjem in optičnim stabilizatorjem slike, ultra...