Odkar je Ford leta 2018 opustil proizvodnjo najbolj popopranega focusa RS s 350 konji, je to prvenstvo nasledil focus ST. Nekoliko manj nabrita različica Fordovega kompaktneža je bila letos deležna še zadnje prenove, saj bo, kot pravijo dobro obveščeni, leta 2025 sklenila svojo pot in ne bo imela naslednika. Za ljubitelje Naj kar takoj povem, da to ni vozilo, s katerim bi se zgolj prevažali od točke A do točke B. Namenjeno je ljubiteljem športne vožnje, ki pa morajo občasno peljati še nekaj potnikov in prtljage, za katero je, kot v vseh focusih, tudi v ST dovolj prostora. Poudarek pa je na t...