V avtomobilskem svetu, kjer prevladujejo športni terenci, je še nekaj tradicionalnih modelov, ki ostajajo priljubljeni pri kupcih. Takšna je škoda octavia, ki je bila lani najbolje prodajani avtomobil v Sloveniji. Tokrat k nam prihaja v prenovljeni četrti generaciji. Novi žarometi in zasloni Po prenovi je drugačen predvsem sprednji del. Nov je logotip na pokrovu motorja, prenovljena sta sprednji odbijač in rešetka. Boljša je osvetljava z drugo generacijo led matričnih žarometov. Vanje so integrirane meglenke, ki so bile doslej na odbijačih. Prestavili so še odprtino za zrak, zdaj je povsem o...