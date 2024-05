Pred poletjem obnovimo trato (FOTO)

Trata je pri nas še vedno izjemno priljubljena in ni jih malo, ki med sprehodom po soseski radi postanejo in občudujejo lepo urejeno zeleno preprogo, ki krasi okolico katere od hiš ali atrij. Tako je najbrž tudi zato, ker je lepo trato, ki jo krasijo goste in zdrave zelene bilke, precej težko vzdrževati, še posebno zadnja leta, ko so poletja vedno bolj vroča in sušna. Trata ne mara niti premokrih tal, zbite zemlje in zastajanja vode. V prvem primeru bo izgubila lepo zeleno barvo in zdrav videz, v drugem jo bo prerasel mah. Če kljub temu ne želimo trave zamenjati z drugimi, bolj trajnostnimi rastlinami, s katerimi je dela precej manj, pa lahko preizkusimo nekaj trikov, na katere prisegajo tudi poznavalci.

Najpogosteje se med travo razrastejo detelja, regrat in trpotec. FOTO: Goldyrocks/Getty Images

Z grabljami nad mah

Kot druge rastline tudi trato utrudi zima, zato jo je treba spomladi obnoviti. Če je bila zadnje mesece deležna bolj malo sončne svetlobe, se je med njo najverjetneje razrasel mah in druge vrste plevela, ki pa na urejeni trati seveda nima kaj početi. Najlažje in najhitreje ga bomo odstranili z grabljami, mah ima plitve in nežne korenine, zato ga ni težko izpuliti. Pazimo le, da grabelj ne vlečemo po trati premočno, tako bomo namreč izpulili tudi bilke z zdravimi koreninami.

Gnojilo iz morskih alg je povsem naravno, rastlini pa pomaga razviti zdrave korenine in nadzemne dele.

Ko smo odstranili mah, populimo še drug plevel. Nato nekaj dni počakajmo. S tem ko smo odstranili rastline, ki so trati odžirale prostor, hranila in svetlobo, si bo najbrž precej bilk opomoglo in površina bo videti bolj polna in zelena. Seveda bodo ostale tudi luknje, ki jih je treba zdaj zapolniti z novimi semeni trave. Še prej pa, če želimo res ravno trato, luknje zapolnimo z zemljo. Izberemo čim bolj kakovosten substrat, namenjen trati. Luknje dobro napolnimo z zemljo, nič ne bo narobe, če bodo po površini posejani kupčki, saj jih bomo v naslednjem koraku zravnali. To lahko storimo kar z nogami, hrbtno stranjo grabelj ali s posebnimi valji, če je površina zelo velika ali je bilo treba napolniti veliko lukenj. Zdaj pride na vrsto setev.

Sejemo tik pred dežjem. FOTO: Getty Images

Pred dežjem

V vrtnarijah je na voljo veliko vrst trave za različne površine, različnega videza, različne trdoživosti, zato je najbolje, da seme, ki bo najbolj odgovarjalo razmeram na našem dvorišču, izberemo skupaj s prodajalcem. Bistveno je, da za ponovno setev izberemo čas tik pred dežjem. Tako se bodo semena hitreje vkopala v tla, hitreje bodo vzklila, pa tudi ptiči bodo imeli manj časa, da jih pozobajo. Ko so semena na svojem mestu, jih je priporočljivo pognojiti, in sicer s pripravkom iz morskih alg. Gre za naravno gnojilo, ki spodbuja razvoj zdravih korenin, močni in zdravi bodo z njegovo pomočjo tudi nadzemni deli rastlin. Tovrstno gnojilo lahko sicer uporabljamo za vse vrste rastlin, okrasne, zelenjadnice, sadje, zelene in cvetoče.

Težko jo je vzdrževati Za trato je seveda treba dobro skrbeti vse leto: v sušnih obdobjih jo redno zalivamo, po močnih in dolgotrajnih nalivih pa skrbimo, da na njej ne bo zastajala voda. Bistveno za zdrave bilke je, da po mokri trati ne hodimo, saj bomo tako zbili zemljo in korenine bodo veliko težje prišle do hranil in kisika, prav tako poskušajmo čim redkeje hoditi po visoki trati, da ne bomo bilk polomili.