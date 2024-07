Pravila vlaganja rdeče pese: tako bo vedno okusna

Vložena rdeča pesa je sinonim za ozimnico. Mnogi se spomnimo, da smo nekoč vso zimo skoraj vsak dan za solato jedli vloženo rdečo peso. Doma iz kozarcev, v katere jo je vlagala mama, v šoli pa jo je kuharica stresla v sklede iz velikih konzerv. Tista industrijska ni bila tako dobra, drobno naribana in premehka, vsaj zame je najboljša skuhana le toliko, da ostane čvrsta, in narezana na kolobarje.

Kuhamo celo

Vlaganje rdeče pese je precej preprosto, vendar zahteva veliko časa in potrpljenja, zlasti, če jo režemo z nožem. Praviloma skuhamo celo, pred tem jo seveda temeljito operemo in po potrebi skrtačimo. Ko jo čistimo, liste prirežemo tako, da na gomolju ostanejo štrclji, tako se bodo pri kuhanju ohranile koristne sestavine.

...

Kdaj jo olupimo

Kuhano peso ohladimo, najbolje kar v vodi, v kateri se je kuhala, in olupimo. Kuhano peso je lažje lupiti kot surovo in ovoj z lahkoto oluščimo z rokami. Pri tem pa velja omeniti, da se močna, rubinasta barva dobesedno zažre v kožo. Če pri delu ne uporabljamo zaščitnih rokavic, moramo vzeti v zakup, da bomo imeli roke več dni obarvane rdeče. Ne pozabimo, da bo rdeče vse, s čimer bo pesa prišla v stik, od pribora, posode do majice, ki jo imamo oblečeno, če smo seveda malce nerodni, zato si pred pripravo raje nadenimo predpasnik. Rdeča pesa se kuha približno pol ure, odvisno od debeline in seveda od tega, kako mehko želimo. Ali je kuhana, najbolje preverimo z ostro konico noža.

Rezanje

Kuhano rdečo peso narežemo na kolobarje, najbolje z nožem, če imamo večje količine, pa z rezalnikom oziroma ribežnom, pri tem ustrezno nastavimo debelino. Seveda jo lahko narežemo tudi na poljubne koščke ali krhlje.

...

Razmerje vode in kisa, dodatki

Narezano peso naložimo v sterilizirane kozarce. V loncu prevremo mešanico vode in kisa (na liter vode pol litra kisa za vlaganje), dodamo še malo sladkorja in soli ter kumine. Količine osnovnih sestavin vode, kisa in začimb, prilagajamo svojemu okusu, k čemur nas bodo seveda privedle izkušnje. Prav tako lahko namesto kisa za vlaganje uporabimo vinskega ali celo jabolčnega, upoštevati pa moramo, da sta manj kisla.

V kozarce

S tekočino zalijemo peso, pretresemo, da izplavajo zračni mehurčki, in kozarce dobro zapremo. Postavimo jih v pekač, v katerega zlijemo za dva prsta vode, in damo v pečico, ki smo jo segreli na sto stopinj. Pečico izklopimo in pustimo, da se kozarci ohladijo.

