Pravijo, da testenin po kuhanju sploh ni treba odcediti

Testenine se pogosto znajdejo na jedilniku, sploh med tednom, ko za kuhanje nimamo veliko časa. Vsak ima verjetno svojo najljubšo različico, saj bi lahko pašto označili za eno izmed najbolj pestrih jedi z neštetimi možnostmi kombiniranja. A tudi če obstaja milijon različnih oblik špagetov, polžkov, rezancev in makaronov, so si Italijani pri tem, kako naj se te skuhajo, precej enotni. V kropu z veliko soli in obvezno al dente. Na zob, kot bi prevedli v slovenski jezik.

Prav tako je pomembno, da pri kuhanju testenin vedno prihranimo kakšen deciliter vode, v kateri so se testenine kuhale. Naši sosedi so namreč mnenja, da je ta pravi zaklad, ki med odcejanjem testenin nikakor ne sme romati v lijak. Vsebuje namreč lepo količino škroba, ki je odlična za redčenje omak, hkrati pa poenoti njihovo teksturo. Postala bo bolj gladka, kadar govorimo o kremastih, bi jo lahko označili skoraj za svilnato.

Na Odprti kuhinji se z vsem zgoraj napisanim še kako strinjamo, kljub temu pa bomo danes malce kontroverzni in se po zgledu trenda z družbenih omrežij na vsa pravila kuhanja pašte, ki jih poznamo, požvižgali. Na instagramu in tiktoku smo namreč opazili kar nekaj posnetkov, ki pravijo, da testenin, ko jih skuhamo, sploh ni treba odcediti. Precej čudno, kajne?

Naj razložimo. Tudi kuharji z družbenih omrežij so namreč prepričani, da je voda, v kateri se kuhajo testenine, dragocena. Tako zelo, da kar vso zadržimo v loncu. Tehnika kuhanja je pravzaprav na las podobna kuhanju riža. Za razliko od običajne priprave, testeninam že v začetku dodamo manj vode, nato pa kar v lonec, kjer so se kuhale, zmešamo omako. Podobno kot če bi pripravljali pašto iz enega lonca, za katero je bilo v zadnjem času na spletu precej zanimanja.

Rezultat je bolj gosta omaka in priznamo, da je tekstura pašte iz enega lonca lahko odlična, a smo vseeno nekoliko manj prepričani v zgornjo tehniko. Ker pa moramo biti v kuhinji vedno odprti za eksperimentiranje, svetujemo, da zgornjo tehniko poskusite in nam na facebook profilu poročate, kako vam je jed uspela.

Preberite tudi: Mateja Reš: lastnica vrta, ki ga omenja popotniški vodnik Lonely Planet