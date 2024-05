Pravijo, da je to najboljša solata vseh časov

Mnogi nutricionisti ob kosilu in večerji priporočajo prilogo iz sveže solate. Ta pa se lahko brez težav znajde tudi v glavni vlogi obroka. Če jo seveda malce dodelamo in ne govorimo le o nekoliko okisanih zelenih listih. No, današnja solata bo sicer ostala zelenih odtenkov, zagotovo pa ne bo pusta in dolgočasna. Recept zanjo na družbenih omrežjih trenutno navdušuje množice, prebrali pa smo celo, da naj bi bila to najboljša različica, kar jih je.

Takšnih priporočil seveda ne gre spregledati, sploh ker se bliža poletje, ki je pravzaprav prava solatna sezona. Preverimo, kaj je v spodnjem receptu tako navdušujočega.

Sestavine

3 glave brokolija

560 g brstičnega ohrovta

2 žlici oljčnega olja

čajna žlička soli

8 razkoščičenih datljev

1 skodelica mandljev

2 kg očiščenih in olupljenih kozic

žlica masla

čajna žlička čilijeve paste

ščepec soli

parmezan ali pekorino sir

Preliv

120 ml oljčnega olja

2 čajni žlički čilijeve paste

2 čajni žlički limonine lupine

sok ene limone

2 žlici medu

1 čajna žlička soli

Priprava