Ob valentinovem poskrbimo za ustrezno dekoracijo prostora in praznične mize

Če bomo svoje drage ob valentinovem razveselili s praznično večerjo ali zgolj nazdravili ljubezni, poskrbimo še za prijetno vzdušje. Za to ni treba zapraviti veliko denarja, najlepše bodo dekoracije, ki jih izdelamo sami.

Za valentinovo girlando potrebujemo dovolj dolgo vrv, namesto nje lahko uporabimo tudi kos volne ali okrasnega traku, tudi praznične lučke, nato pa se odločimo, kaj bomo nanjo pritrdili. To so lahko klasična srca, ki jih izrežemo iz rdečega ali rožnatega papirja, izjemno uporaben je filc.

Namesto papirja uporabimo filc. FOTO: Elena Rui/Getty Images

Namesto src lahko uporabimo različne cvetove, denimo marjetice. Zanje potrebujemo bel in rumen papir ali zgolj belega ter rumen flomaster ali tempera barvo. Iz belega papirja izrežemo cvetke, iz rumenega pa manjši krogec, tega prilepimo v sredino cveta. Slednjega nato pritrdimo na vrv, lahko z lepilom, lepilnim trakom ali okrasnimi kljukicami, ki spominjajo na tiste, s katerimi obešamo perilo.

Krasno dekoracijo ustvarimo tudi s pomočjo lepe suhe veje, bolj bo razvejana, lepša bo. Poiščemo jo med sprehodom po bližnjem gozdu, doma pa jo očistimo in posušimo ter postavimo v primerno veliko in široko vazo. Nanjo nato pritrdimo srčke iz papirja ali filca ali cvetove, lahko pa po njej zgolj razporedimo okrasne trakove v rožnati in rdeči barvi.

Drago osebo bomo še bolj navdušili in ganili, če bomo poiskali skupne fotografije, jih dali natisniti v čim manjšem formatu in jih pritrdili na veje. Če ne najdemo primerne vaze, jo izdelamo sami, in sicer tako, da poiščemo prazen steklen kozarec, lahko je tisti za vlaganje, in ga pobarvamo z rdečo ali rožnato barvo za steklo. Čeprav sta ti tradicionalni barvi valentinovega, pa ni treba za vsako ceno vztrajati pri uporabi zgolj rdeče in rožnate. Namesto njiju izberemo najljubšo barvo boljše polovice, lepo se bosta obnesli tudi zlata in srebrna.

Uporaba debelejšega kartona

Za bolj razgibane, pisane in tridimenzionalne srčke potrebujemo debelejši karton, uporabimo lahko kartonasto embalažo, in vrv ali volno. Iz kartona izrežemo obliko srca, nanj prilepimo konec vrvi ali volne, to pa nato ovijamo okrog in okrog srčka, dokler ni povsem prekrit. Za bolj barvito dekoracijo uporabimo več različnih barv volne, če se odločimo za vrv, pa bomo dobili bolj minimalistični in naravni okrasek. Takšne srčke lahko razporedimo po mizi, prilepimo na steno ali vrata ali pa na vrhu nanje pritrdimo kos vrvi ali volne in jih obesimo.

Srčke ovijemo z vrvjo ali volno. FOTO: Tijana Tosic/Getty Images

Za valentinovo večerjo pa seveda na mizi ne sme manjkati prtiček, zložen v obliko srca. Potrebujemo kvadratni serviet, pogrinjek ali prtič iz blaga, slednjega bomo lažje zložili kot papirnatega. Prek sredine spodnji rob najprej zapognemo navzgor, da dobimo pravokotnik, tega pa prek sredine še enkrat zapognemo, nato desno stran prek sredine zapognemo navzgor, ponovimo še z levo stranjo. Na spodnji strani oblika že močno spominja na srce, zgornja pa je videti kot na sredini prerezan pravokotnik. Oba notranja robova zdaj zapognemo nazaj in enako storimo še z obema kotoma na zgornji strani.

Začnemo s servieto, prtičkom ali pogrinjkom kvadratne oblike. FOTO: Grau-art/Getty Images