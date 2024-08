Poletne pričeske z najlepšimi dodatki

V poletni vročini si, pa naj se še tako trudimo s spuščenimi, prej ali slej dolge lase spnemo v figo ali čop. Sploh so speti lasje bolj praktični na plaži, da pa pričeska kljub vsemu ne bi bila dolgočasna, je poskrbel letošnji trend čudovitih dodatkov.

Nosijo se velike ali manjše sponke, takšne, ki se jih spomnimo iz 90. let, a tokratni dizajni so resnično lepi in preprosto pričesko privzdignejo na povsem drugo raven. Nekatere sponke so tako prikupne, da delujejo kot nakit in lepo dopolnijo celotno modno kombinacijo.

Čop s takšno sponko je daleč od preprostosti.

Poleg sponk se letos veliko nosijo opazne elastike, ki so oblečene v blago. Rečejo jim tudi scrunchie. Priljubljene so bile v 80. letih, kasneje so ljubiteljice mode nad njimi vihale nos, zdaj pa, kot že neštetokrat v modi, so postale pravi hit. Te elastike so na voljo v različnih vzorcih in delujejo kot konkreten modni dodatek, ki ne ostane neopažen.

Sponke na številne načine Fotografije: Instagram

Tretji pripomoček za spenjanje so velike pentlje, ki so pripete na sponko. Gre za najbolj romantični lasni dodatek in lepo deluje ob lahkotnih poletnih oblekah ali dekliški kombinaciji kratkih hlač in topa z drobnim cvetličnim vzorcem.

Se spomnite? Letos je nabor oblik in barv res pester.

Pri kreiranju pričesk z lasnimi dodatki imamo seveda več možnosti oblikovanja. Od prepletanja vseh las v sponko do tega, da spnemo le zgornji del in nam spodaj prosto padejo, z elastiko je prav tako več možnosti, od kite, čopa do fig. Osnovno pravilo pa ostaja, da tudi če bodo speti, naj to ne bo izgovor, da niso sveže umiti. Pričeska bo videti veliko lepše.