Po praznikih generalka, sodelujejo naj vsi družinski člani

Zdaj je pravi čas, da naredite generalko, po dolgem in počez. Vzame vam lahko tudi ves dan, da boste poiskali primeren prostor za vse novotarije, ki ste jih dobili za darilo ali jih kupili med prazničnimi razprodajami. A najprej pomislite, kaj od vsega tega res potrebujete, potem pa kar izločite stvari, za katere že veste, da jih ne mislite uporabljati. Kakšno stvar lahko tudi podarite ali pa prodate na spletnem bolšjaku.

Da bo delo hitreje in laže steklo, zaposlite vse člane gospodinjstva. Naredite si urnik čiščenja prostorov kot tudi načrt tovrstnih aktivnosti v prihodnjih tednih oziroma mesecih. Urnik lahko digitalizirate in si ustvarite opomnike, s pomočjo katerih se bodo tudi člani vaše družine lažje organizirali in razmislili, česa vse ne potrebujejo. Najmlajši družinski člani so v tem času zagotovo povečali zalogo igrač, razmislite, ali se lahko poslovijo od nekaterih starih, predvsem pa že odsluženih.

Pospravljanje je lahko zabavno opravilo. FOTO: Jevtic/Getty Images

Podarite, česar ne uporabljate, polomljeno zavrzite.

Kis za šipe

Šipe ste temeljito oprali še pred veselim decembrom, a v tem času so bila izpostavljene različnim vremenskim dejavnikom. Če želite, da spet zasijejo, jih z zunanje strani pomijte z raztopino alkoholnega kisa, ki je obstojna tudi pri nizkih temperaturah, na notranji pa uporabite običajno čistilo za stekla.

Če še niste, je zdaj pravi čas, da izpraznite hladilnik, zavržete živila, ki na policah napol porabljena in pozabljena ležijo od božiča ali jim je že potekel rok, očistite notranjost hladilnika, najbolje s kisom, potem pa še vse kuhinjske omarice. Tudi kavni aparat je bil med prazničnimi dnevi večkrat prižgan. Temeljito ga očistite.

Čista deluje bolje. FOTO: Geo-grafika/Getty Images

Nobenega dvoma ni, da je bila tudi pečica vklopljena pogosteje kot običajno, zato potrebuje temeljito čiščenje. Očistite še pomivalni stroj; za temeljito čiščenje drobnih rešetk in drugih delov njegove notranjosti boste potrebovali majhno krtačko, lahko tudi staro zobno ščetko.

Naj diši

Potem se lotite kopalnice, da se bo svetila in dišala, je najbolje, da jo čistite sproti: za brisanje ploščic, kopalne ali tuš kadi in umivalnika potrebujete namreč le deset minut in kopalnica bo vsak dan kot iz škatlice.

Prazniki so za nami: čas je za pospravljanje. FOTO: Lexashka Getty Images

Še en velik plus vsakodnevnega čiščenja je: na tak način se boste znebili tudi marsikatere trdovratne obloge, vodnega kamna, plesni. Slednja se pozimi rada pojavi, in to ne le v kopalnici, zato preglejte vse skrite kotičke, še posebno tiste za pohištvom. Pravočasno reševanje tega pojava bo preprečilo širjenje in škodo.

Hodnik ste že zaradi obiskov pa tudi dežja verjetno čistili sproti, a zdaj mu le namenite dodatno pozornost. In čisto na koncu se lotite še prahu in tal: temeljito jih posesajte in pomijte.