Pixel 9 pro xl: Googlov težkokategornik

Ameriški Google že dlje izdeluje svoje telefone, a pri nas so bili doslej kar spregledani, čeprav je šlo vedno za zanimive aparate. K temu je pripomoglo tudi dejstvo, da v Sloveniji ni imel pravega uradnega prodajalca, ampak so se Googlovi telefoni pojavljali bolj občasno, če odmislimo čase, ko so zanj telefone izdelovali še drugi proizvajalci, kot so HTC, LG, Motorola, Samsung in Huawei. A še ne tako daleč nazaj so bili »guglfoni« bolj nišni izdelki, ki pa so ponujali tisto pravo puristično androidno uporabniško izkušnjo, se pravi mobilni operacijski sistem android brez odvečne navlake in z vsemi najnovejšimi programskimi nadgradnjami in popravki.

Pixel končno v Sloveniji

Nato pa je Google jeseni 2016 na trg poslal svoj prvi telefon pod lastno blagovno znamko Pixel. In od tedaj so ga le še izpopolnjevali in izboljševali. Njihov najnovejši paradni konj sliši na ime google pixel 9 pro xl in je skupaj z bratoma pixel 9 in pixel 9 pro odslej uradno na prodaj tudi pri nas (pri operaterju Telekom Slovenije in distributerju Big Bang) z vso potrebno poprodajno podporo. Pa si ga pobliže poglejmo.

Google pixel 9 pro xl je seveda tudi vodoodporen.

Fotofon, kot se spodobi

Eden glavnih adutov novega pixla 9 pro xl je njegov nabor kamer. Dejansko je precej podoben tistemu na pixlu 8 pro, a tistega nismo imeli priložnosti preizkusiti, zato povejmo, da ima glavno širokokotno kamero s 50 milijoni slikovnih točk in lepo odprto zaslonko (f/1,7), periskopsko telefoto kamero z 48 megapiksli in s petkratno optično povečavo slike ter ultra širokokotno s prav tako 48 milijoni točk. Vse tri kamere imajo napredno samodejno ostrenje, prvi dve pa tudi optično stabilizacijo slike. Za selfieje skrbi 42 MP ultra širokokotna kamera, ki prav tako obvlada samodejno ostrenje. Prav vse kamere znajo snemati video v ultra visoki ločljivosti 4K s 60 sličicami na sekundo, glavna in telefoto pa tudi v še višji ločljivosti 8K s 30 fps.

Fotografija je na zelo visoki ravni.

Google pixel 9 pro xl ponuja obilo fotografskih funkcij in pomagal. FOTO: Staš Ivanc

Kakovost posnetkov je na zavidljivi ravni: dejansko bo vse, kar bomo fotografirali ali posneli, videti odlično v vseh svetlobnih razmerah. No, nekaj takšnega bi od telefona, za katerega je treba v prosti prodaji s 512 GB shrambe in 16 GB delovnega pomnilnika odšteti skoraj poldrugi tisočak, tudi pričakovali. Na voljo imamo veliko samodejnih pa tudi »ročnih« nastavitev (do katerih sicer potrebujemo nekaj več klikov kot pri nekaterih drugih telefonih), telefon pa nam z umetno pametjo pomaga narediti čim boljši posnetek. Nič čudnega torej, da je google pixel 9 pro xl na priznanem spletnem portalu DxOMark prejel odlične ocene in se uvrstil na drugo mesto njihove lestvice najboljših fotofonov na svetu.

Uravnotežene barve in kontrasti, ostrina je odlična. FOTO: Staš Ivanc

Vseprisotna umetna inteligenca

In potem je tukaj še napredna umetna inteligenca, imenovana gemini AI, integrirana v sam telefon, ki nam lahko pomaga na vsakem koraku, pa naj gre za urejanje in manipuliranje fotografij, pri čemer jim lahko naknadno dodajamo osebe ali predmete, izboljšujemo ostrino povečanih fotografij in še in še, ali pa za uporabne pripomočke pri vsakodnevnih opravilih, kot je iskanje predmetov na fotografiji ali spletu, prevajanje, pretvorba govora v besedilo (slovenščine za zdaj še ni) ipd. No, umetni inteligenci se bomo podrobneje posvetili v drugem članku.

Niti 30x digitalna povečava ni za v koš. Pa še steklo je bilo vmes ... FOTO: Staš Ivanc

In še kaj ...

V notranjosti tiktaka Googlov hišni procesor tensor G4, ki je malce počasnejši od aktualnega prvaka snapdragona 8 gen 3, a vseeno deluje raketno hitro. Pixel 9 pro xl se pohvali tudi z velikim 6,8-palčnim amoled zaslonom z izjemno svetilnostjo, ki nas ne bo pustila na cedilu tudi na močnem soncu. Tudi baterija s kapaciteto 5060 mAh ni od muh in bo zlahka zdržala ves dan dela, pozna pa tudi hitro polnjenje s 37 W, s čimer se v pol ure napolni do 70 odstotkov; žal pa v ekoškatli iz recikliranega papirja ni napajalnika. Kdor bo želel izkoristiti novo Googlovo hitro polnjenje, si bo moral omisliti njegov novi 45-vatni napajalnik ali pa nekaj kompatibilnega.

7 let posodobitev operacijskega sistema zagotavlja Google.

Za konec omenimo še zadnji Pixlov adut: Google zagotavlja kar 7 let posodobitev operacijskega sistema android in varnostnih posodobitev. Do nakupa novega pixla bo čisto dovolj, kajne?