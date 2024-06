Že snujete ideje za počitnice? To so vodni parki, ki jih je vrendo obiskati

Tako pri nas kot v bližini slovenskih meja lahko najdete živahne bazenske komplekse, ki so s svojo široko ponudbo lahko dober razlog za izlet in nepozabna družinska dogodivščina.

Aquapark Dalmatia

Ob že uveljavljenih in pri Slovencih močno priljubljenih vodnih parkih v Istri, kot sta Istralandia (Nova vas) in Aqua Colors (Poreč), se letos obeta velika novost tudi v Dalmaciji. V juniju bodo v Šibeniku v sklopu turističnega kompleksa Amadria Park odprli prenovljen Aquapark Dalmatia, ki bo odslej na 36.000 kvadratnih metrih lahko sprejel 4000 gostov in jih zabaval na skupno 820 metrih toboganov in več kot 300 različnih otroških igralih. Velika novost je tudi velik pokrit in ogrevan del, ki bo vodno zabavo omogočal vse dni v letu, vanj pa je prav tako vključen velnes center.

Razdalja od Ljubljane: 406 km

Dnevna vstopnica: odrasli 35 evrov, otroci 17,50 evra; parkiranje 10 evrov na dan

Vodno zabavo lahko združite z obiskom Dalmatinske etno vasice, kjer se lahko sprehodite med oljkami in tradicionalnimi kamnitimi hiškami, spoznate kulturno dediščino območja in si kosilo privoščite na enem od slikovitih vrtov.

Parco Acquatico Cavour

Čeprav se večina ljubiteljev vodne zabave prek italijanske meje poda v Lido di Jesolo pri Benetkah, v povsem karibsko obarvani vodni park Caribe Bay, pa je lahko zanimiva in cenejša izbira tudi manj obljudeni Parco Cavour v bližini Verone in Gardskega jezera. Gre za manjšo različico tropskega raja, kjer se lahko obiskovalci bodisi predajajo ležernim užitkom poležavanja na plaži ali se preizkušajo v adrenalinskih izzivih vrtoglavih toboganov. Park je del družinske zgodbe Bighelli, ki je že leta 1978 na tem območju zasnovala park za otroško zabavo: olimpijski plavalni bazen in teniško igrišče sta nato sčasoma prerasla v 200.000 kvadratnih metrov veliko zabavišče.

Razdalja od Ljubljane: 377 km

Dnevna vstopnica: odrasli 27 evrov, otroci 19 evrov; parkiranje 3 evre na dan

Prostor na eni od peščenih plaž v parku (Bali, Samoa, Havana …) si lahko tudi rezervirate ali zakupite eno od teh plaž kar v celoti in uživate v raju brez gneče.

Za adrenalinske navdušence je poskrbljeno. FOTO: Depositphotos

Therme Erding

Če vam jo vreme zagode, so otroci vedno veseli zabave tudi v pokritih bazenih. Približno 40 minut vožnje iz Münchna je oddaljen največji termalni kompleks v Evropi – Therme Erding, ki se razteza na 145 tisoč kvadratnih metrih. Ponuja široko paleto toboganov (kar 26) in drugih adrenalinskih doživetij (Galaxy Erding) za otroke, medtem ko se odrasli lahko odločijo za vstop v svet savn in velnesa. V poletnem času se zabava na toboganih, ki so razdeljeni v tri težavnostne kategorije, preseli tudi na prosto, a v manjšem obsegu.

Razdalja od Ljubljane: 437 km

Dnevna vstopnica: odrasli in otroci 49 evrov; parkiranje brezplačno

Izkušnjo karibskega raja boste našli tudi v bližnjih termah Bad Wörishofen (dobro uro vožnje zahodno od Münchna). Tam se boste lahko namakali v zdravilni mineralni vodi najmočnejšega termalnega vrelca na Bavarskem.

Aquaworld Budimpešta

Tudi če se podate čez vzhodno mejo, boste hitro prišli do enega največjih vodnih parkov na širšem območju. V severnem delu madžarskega glavnega mesta leži Aquaworld Budimpešta, kjer vsakdo najde kaj zase: tako odvisniki od adrenalina kot tisti, ki iščejo mir in sprostitev. Otroci lahko uživajo tudi v raznovrstnih animacijah, poleti, ko vrata odprejo zunanji bazeni s plažo na 15.000 kvadratnih metrih, pa čofotajo na enem največjih vodnih igrišč.

Razdalja od Ljubljane: 482 km

Dnevna vstopnica: odrasli 25 evrov (9700 forintov), otroci 12,5 evra (4900 forintov); parkiranje brezplačno.

Lačne želodčke bo v Budimpešti zagotovo navdušila restavracija The MAGIC Budapest, ki je postala prava uspešnica z ambientom iz zgodb Harryja Potterja in ponudbo v obliki čarovniških napojev. Restavracija je zelo obiskana, zato je treba mizo rezervirati za nekaj dni vnaprej.

