Okrasimo vrt s kamni, na voljo je veliko različnih velikosti, oblik in barv

Da bi imeli z okrasnim vrtičkom čim manj dela, si je priporočljivo omisliti čim manj površin, ki bi jih bilo treba kositi, z njih odstranjevati plevel, jih zalivati in podobno. Najbolj očitna rešitev, ki pride na misel, so tlakovci, a mnogi ne marajo betona vsenaokoli, zato zanje takšna rešitev ni primerna. Seveda lahko tudi tlakovano ali zabetonirano okolico hiše popestrimo, na primer tako, da zelenje dodamo v cvetličnih loncih ali koritih.

Prednost takšne ureditve je, da lahko lonce v hladnih mesecih prestavimo v zaprte prostore, kar pomeni, da lahko v njih gojimo tudi bolj občutljive rastline, ki zunaj ne bi preživele zime. Niso pa vse primerne za gojenje v loncih, saj so korenine v njih utesnjene, zemlja se veliko hitreje segreje na soncu in ohladi v senci, voda po obilnem deževju ne bo tako hitro odtekla, kot bi si želeli.

Najprej pripravimo podlago. FOTO: Beekeepx/getty Images

Najbolje se je dela lotiti jeseni.

Razgibano in pestro

Druga možnost, ki nam bo prihranila delo vsaj z odstranjevanjem plevela, so zastirke, ki pridejo prav tudi v sušnih in vročih obdobjih, saj tla pod njimi ostanejo dlje namočena, pa tudi zmrzal jim ne bo prišla tako hitro do živega. Za okrasne gredice uporabimo okrasne zastirke, običajno je to lubje, krasno pa se obnese tudi kamenje: na voljo je ogromno različnih barv, oblik in velikosti. Izberemo lahko prod, tudi mivko ali nekoliko večje kamenčke in celo kamne. Še bolj bo vrt razgiban in pester, če kombiniramo različne velikosti.

Kombiniramo manjše in večje ter različne barve. FOTO: Oceanprod/getty Images

Na voljo je veliko različnih velikosti, oblik in barv kamenja.

Preden se lotimo razporejanja kamnov, pa je treba tla primerno pripraviti. Najprej odstranimo plevel in odmrle rastline, tudi tiste, ki jih ne želimo več. Ta del je bistvenega pomena, če nočemo imeti v prihodnje dela s plevelom. Najbolje se ga je lotiti jeseni, ko so rastline odcvetele in ne bodo naokoli trosile semen, poleg tega je večina že precej ubogih in bo odstranjevanje lažje. Pri tem seveda ne pozabimo na korenine, izpulimo tudi tiste najgloblje in potrgamo razraščene. Na očiščena tla, ki smo jih tudi pograbili in zravnali, nato položimo kopreno, vrtnarsko plahto iz jute ali podobno, bistveno je, da prepušča vodo. Na mestih, kjer nameravamo zasaditi rastline, izrežemo luknje. Ko je podlaga urejena, po njej nasujemo mivko, prod, kamne, lahko tudi lubje ali kombinacijo po želji. Izpustimo le mesta, kjer smo v ponjavo izrezali luknje, če si želimo vanje posaditi rastline, ki se jih sadi spomladi, nič zato, počakale bodo, lahko se le zgodi, da bo tu in tam na plan pokukal kakšen plevel.