Zbrali so se, da bi pomagali Janu: peli so, jokali in dajali

Dijaška skupnost Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo (SŠ KER), ki spada pod Šolski center (ŠC) Celje, je na dobrodelnem koncertu, ki so ga pripravili za vrstnika, dijaka Jana in njegovo družino, ki so jim lanske poplave uničile dom, zbrala dobrih 3313 evrov.

Večer, ki se je odvil v srcu Celja, je bil poln sočutja, topline in solidarnosti. Dijaška skupnost SŠ KER je tokrat pripravila drugi dobrodelni koncert z naslovom Nekaj sije v nas ljudeh. Namen večera je bil preprost, a globok – pomagati Janu in njegovi družini.

3313 EVROV so zbrali dijaki za dijaka.

Na večeru dijaške solidarnosti so nastopili mladi glasbeniki Slow Monkeys, MeMPZ ŠC Celje, Mateja Rajh Jager in stand up komik Aleš Novak, ki so dvorano vodili po labirintu čustev, kjer se je smejalo, jokalo, a predvsem dajalo. Na odru je zbrane pozdravil tudi župan Mestne občine Celje Matija Kovač in med drugim poudaril pomen medsebojnih odnosov in delovanja v dobro skupnosti. Mentor dijaške skupnosti SŠ KER Andraž Pušnik je predstavil Janovo ganljivo zgodbo in se zahvalil vsem dijakom za njihovo srčno delovanje v skupnosti.

Andraž Pušnik je zbrani znesek zapisal na simbolični ček. FOTO: MAGični spomini

Ob koncu čustvenega večera je na tablo zapisal zbrano vsoto in ček simbolično predal Janu. Večer so nastopajoči zaokrožili s pesmijo Piknik skupine Siddharta, refrenu Nekaj sije v nas ljudeh pa so pritegnili vsi sodelujoči. Občinstvo je dogodek nagradilo z dolgim aplavzom in stoječimi ovacijami.