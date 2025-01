Obrnimo obešalnike

Sezonsko čiščenje garderobe je neizogibno opravilo, ki nam lahko vzame kar nekaj časa. Pogosto se znajdemo pred dilemo, ali bi določena oblačila obdržali, čeprav jih nismo nosili že več let, morebiti zavrgli ali podarili. Čeprav se zdi, da bomo morali na pomlad počakati še kar nekaj časa, bo kmalu nastopil trenutek, ko se bo treba lotiti menjave garderobe.

Da nam bo takrat lažje, lahko že danes naredimo preprost korak, za katerega si bomo čez nekaj mesecev zelo hvaležni. Pomagajmo si s preprostim, a zelo učinkovitim trikom z obešalniki, o katerem v teh dneh pogosto govorijo na družbenih omrežjih.

Na prvi pogled je jasno, kaj smo nosili in česa ne. FOTO: I_rinka/Getty Images

Začnimo takole: vse kljuke obešalnikov naj bodo obrnjene v isto smer. Ta jasno označuje, da oblačila na njih še niso bila nošena v določeni časovni dobi. Ko smo nastavili začetno stanje, si določimo časovno obdobje, v katerem bomo spremljali, katera oblačila dejansko nosimo. Najbolje je, da to obdobje traja eno sezono, lahko pa se odločimo tudi za krajši ali daljši časovni okvir.

Vsakodnevne odločitve

Vsakič, ko nosimo neko oblačilo in ga po pranju vrnemo nazaj v omaro, obrnemo kljuko obešalnika, na katerem visi, v drugo smer. Pomembno je, da pustimo obešalnike z oblačili, ki smo jih (vsaj) enkrat nosili, obrnjene v drugo smer, saj to pomeni, da je bilo to oblačilo uporabljeno.

Ob koncu sezone bo odločitev lažja: česar nismo niti enkrat oblekli, podarimo, če je še uporabno. FOTO: Kostikova/Getty Images

Če gre za oblačila, ki jih sezonsko nosimo manj pogosto, jih lahko načrtno vključimo v svoje kombinacije oblačil in s tem preverimo, ali so še vedno uporabna. Na ta način bomo tudi spodbudili rotacijo garderobe in morda ponovno odkrili kose, ki smo jih že skoraj pozabili.

Če bomo obešalnike v svoji omari obrnili danes, bomo do začetka pomladi gotovo vedeli, katerih zimskih oblačil nam za novo zimsko sezono ni treba spraviti, in jih lahko zavržemo oziroma podarimo, če so še uporabna, nosljiva. Ko se bomo lotili pospravljanja omar in menjave zimskih oblačil za pomladna in poletna, bomo obdržali le tista, ki bodo na obrnjenih obešalnikih.