Občutljive umaknemo na toplo

Dnevi postajajo krajši in temperature nas opozarjajo, da vstopamo v mrzli del leta. Kot bomo več časa v toplem zavetju doma preživeli mi, tako je treba poskrbeti za lončnice, občutljive za nizke temperature, ki v toplih in vročih dneh krasijo balkone, terase in dvorišča, pozimi pa jih je treba zavarovati pred zmrzaljo. Da bi uspešno preživele zimo in nas naslednjo pomlad znova razvajale z bujnim zelenjem, cvetjem, nekatere celo s plodovi, se je priporočljivo izogibati sicer pogostim napakam pri prenosu lončnic v notranje prostore.

Ne čakajte predolgo

Pravi čas je ključen pri umiku rastlin v notranje prostore, z opravilom torej ne smemo predolgo čakati. Ne samo zato, da jih ne bi ujela zmrzal, temveč tudi, ker bi lahko lončnice zaradi prevelike temperaturne razlike doživele šok, če bi jih iz mrzlega prenesli v toplejše okolje. Kdaj je torej skrajni čas? Ko zunanja temperatura ponoči pade na približno 10 stopinj Celzija. Obstajajo izjeme: tropske rastline je priporočljivo prenesti prej, odpornejše, kot je denimo bromelija, lahko počakajo nekoliko dlje, a ko se nočne temperature spustijo na približno pet stopinj Celzija, je zadnji čas.

Zelene prijateljice zalijte šele, ko se vrhnji sloj substrata posuši.

Občutljive lončnice je treba prestaviti v zaprt prostor. FOTO: Heidi Patricola/Getty Images

Ko so rastline med štirimi stenami, sledi temeljit pregled: preverite liste, stebla in zemljo ter se prepričajte, da ni nikjer škodljivcev, kot so listne uši, pajkove pršice, bele mušice, mokaste stenice in podobno. Pozorni bodite tako na živali kot na ličinke in jajčeca. Če jih opazite na kateri od rastlin, jo ločite od drugih ter neljube goste zatrite s primernim insekticidom. Pri tem bodite temeljiti in z njim prekrijte res celotno rastlino; če ji ni pomoči, jo brez premisleka zavrzite. Lončnice pregledujte vsaj enkrat na mesec in po potrebi ponovite postopek zatiranja škodljivcev.

Pravi prostor

Bodite pozorni na lokacijo oziroma predvsem na pravo svetlobo. Rastlinam, ki v toplem delu leta uspevajo na prostem, odgovarja čim več sonca, zato jih je najbolje postaviti ob okno na južni strani, nikoli pa ne smejo biti tik ob grelnem telesu.

Zagotovite jim čim več svetlobe. FOTO: Markus Volk/Getty Images

Ker je zrak v zaprtih prostorih praviloma bolj suh kot zunaj, bodite pozorni na vlaženje in ga prilagodite potrebam posamične rastline. Veliko zunanjih, sploh tropskih, potrebuje pogostejše vlaženje, kot kadar rastejo na prostem. Lončnice, ki uspevajo v vlažnem okolju, je priporočljivo postaviti v prostor, kjer je vlaga višja, če so v kopalnici ustrezne razmere, morda kar vanjo, če je ta na severni strani ali celo brez okna, rastline v prostoru, kjer so, večkrat poškropite.

Čeprav imajo lončnice rade vlago, previdno z zalivanjem. Preveč vode je pogosta napaka, ki vas bo zaradi gnitja korenin lahko stala lepo okrasje. Pred zalivanjem vedno preverite, kako vlažna je zemlja in zelene prijateljice zalijte šele, ko se vrhnji sloj substrata posuši.

Do pomladi jih ne premikajte.

Za konec: ko lončnice prenesete v notranje prostore, jih ne premikajte več, saj to od njih zahteva novo prilagajanje, s tem pa vnovičen stres. Prilagajanje na nove okoliščine zahteva energijo, s tem pa postanejo dovzetnejše za bolezni in škodljivce, v skrajnih primerih lahko celo odmrejo. Postavite jih torej na primerno mesto in jih pustite tam do pomladi.