Ni kis: najboljše naravno sredstvo za odstranjevanje plesni

Na žalost je plesen v domu pogost pojav. Lahko nastane na stenah, tik ob oknih in vratih, lahko med ploščicami, lahko na drugih površinah.

Pozimi se zaradi večjega temperaturnega nihanja in redkejšega zračenja pojavi še hitreje kot v toplejšem delu leta.

Dejstvo je, da je plesen neprijetna na pogled, a to ni edini razlog, zaradi katerega bi jo morali redno odstranjevati. Spore, ki se sproščajo v zrak, namreč škodujejo zdravju in povzročajo dihalne težave.

FOTO: Shutterstock

Prvi korak v boju s to tegobo je odprava vzroka zanjo, če pa je ta že na stenah, jo je treba odstraniti. Najbolje z naravnimi sredstvi, enega od njih je strokovnjakinja za čiščenje Petya Holevich iz podjetja Fantastic Services razkrila za Express.co.uk.

Naravni fungicid

Povedala je, da so najpogosteje izbrana sredstva za odstranjevanje plesni beli kis, milo in belilo. A obstaja še nekaj, kar je učinkovitejše od naštetih. To je eterično olje čajevca.

Eterično olje čajevca je naravni fungicid. Zmešajte čajno žličko tega z 200 mililitri vode, nalijte v plastenko z razpršilom, dobro pretresite in poškropite prizadete površine.

FOTO: Amy_lv/Getty images

Počakajte eno uro in jih obrišite. Uporabite mehko krpo in ne ščetke, nosite rokavice in masko, da spore, ki se bodo pri tem sproščale, ne bi prizadele vaše kože in dihal.

Olje čajevca deluje protimikrobno in ima osvežujoč vonj, kar pomeni, da ne odpravi le težave, temveč tudi neprijeten vonj, ki se zaradi plesni včasih pojavi.

FOTO: Liudmila Chernetska/Getty images

Eterično olje vsebuje spojini alfa terpineol in terpinen-4-ol, ki uničujeta plesnive spore, pravijo tudi strokovnjaki iz britanskega podjetja Green Orchard Group, kjer se ukvarjajo z ekološkimi rešitvami za čistejši dom, še piše Express.co.uk.