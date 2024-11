To naredite, da bodo tla res čista

Čiščenje tal je res enostavno. Vendar pozor: zaradi nekaterih napak rezultat ni takšen, kot se ga nadejamo. Oglejmo si, katerim se je dobro izogniti, ko se lotimo tega opravila.

Najprej sesanje

Z mokro krpo se vedno lotite tal, na katerih ni smeti, kar pomeni, da je talne obloge treba najprej temeljito posesati, šele nato pomiti. To je korak, na katerega se pogosto pozabi, posledično drobna umazanija in lasje ostanejo na tleh, trši predmeti ter drobni kamenčki, ki zaidejo v dom, pa lahko tla celo poškodujejo.

Preden se lotimo pomivanja, je treba posesati. FOTO: Seventyfour/Getty Images

Naslednja pogosta napaka je uporaba napačnega čistila. Za različna tla obstajajo različna sredstva: lesenih površin denimo ne čistimo s čistilom, ki je primerno za keramične ploščice. Zlasti so občutljiva tla iz naravnega kamna. Kisla ali alkalna čistila zanje niso primerna, saj lahko na naravni površini pustijo nepopravljivo škodo. Berite torej navodila na embalaži proizvodov, ki jih nameravate uporabljati. Najvarnejša izbira za vse talne površine so sicer izdelki z nevtralno vrednostjo pH ali blaga čistila. Ta poskrbijo, da s tal odstranite umazanijo.

Mnogi pa na koncu pomivanja pozabijo na ključen korak: čiščenje samo z vodo. Tako boste s površine odstranili res vse ostanke umazanije pa tudi ostanke čistila, poleg tega tla ne bodo lepljiva, kar se pogosto zgodi zlasti pri močno umazanih, saj je zanje treba uporabiti več čistila. Tal ne namočite tako, da bo na njih stala voda, vselej dobro ožemite krpo in poskrbite, da se bodo kar najhitreje posušila.

Vseeno je, kako staro je vedro, v katerem imate pripravljeno čistilo za tla, ni pa vseeno, kako dolgo uporabljate isto vsebino. Ne glede na to, ali za tla uporabljate domača ali kupljena čistila, vodo v vedru bi morali menjati pogosteje, kot si mislite. Vsakič ko krpo splaknete v njej, tam ostane nekaj umazanije, in ko to ponovimo nekajkrat, umazanije ne odstranjujemo, temveč širimo po tleh, ta torej na koncu niso čista, temveč umazana. Vodo v vedru zamenjajte takoj, ko postane motna.

Vodo v vedru med čiščenjem večkrat zamenjajte.

Strokovnjaki za čiščenje priporočajo, da krpo, preden jo namočite v čistilo, splaknete pod čisto vodo. Napotek je lažje upoštevati pri vedrih z dvojnim razdelkom.

Umazano orodje

Ko se po tleh razlije pijača, ko na njih pristane hrana, ko se zgodi nesreča hišnemu ljubljenčku ali podobna nezgoda, ne čakajte s čiščenjem. V tem primeru se namreč umazanija zasuši in zažre v površine, zato jo je na koncu težko odstraniti. Na tleh ne ostanejo le madeži, z njih se v veliko primerih širi tudi neprijeten vonj.

Ko postane motna, je čas za svežo. FOTO: Vvoevale/Getty Images

Ko tla pomijete, krpe, ki ste jo uporabljali, nikar samo ne pospravite. Res je, da se bo posušila, a v vlaknih bo ostala umazanija, ki se bo pri naslednjem brisanju prenesla na tla. Zato po končanem delu vselej operite pripomočke. Glave večine brisalcev so odstranljive in izdelane iz bombaža, poliestra ali mikrovlaken. Te lahko operete v pralnem stroju, po pranju jih dobro posušite. Ko umazanija na njih postane tako trdovratna, da je pranje ne prežene, je čas za nov nastavek. Če brisalec za tla nima odstranljive glave, jo najprej namočite v vodi, tej nato dodajte detergent za perilo. Na koncu jo dobro splaknite in posušite. Pripomoček bo čist, ne bo se navzel neprijetnega vonja, manjša bo tudi verjetnost, da bi se v njegovih vlaknih pojavila plesen ali da bi se v njih razmnoževali bakterije, glive in drugi mikrobi, ki bi se ob naslednjem čiščenju prenesli na tla.